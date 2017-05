Von Alexander Paschinger

Haiming – Dass sich die Gemeinde Haiming seit Jahrzehnten intensiv gegen einen geplanten Tschirganttunnel zur Wehr setzt, ist bekannt. Dieser Widerstand ist seit vergangener Woche um eine Facette reicher: Der Gemeinde­rat verabschiedete nämlich einstimmig eine „Beschlussfassung zur Sicherung der strategischen Wasserreserve“ im Tschirgantmassiv. Die von Hubert Wammes mitinitiierte Resolution richtet sich „gegen sämtliche Eingriffe“ und fand schon in der Vorbesprechung der Gemeinderäte mit Bürgermeister Josef Leitner großen Anklang, berichtet Wammes.

„Man kann schon sagen, dass sich die Beschlussfassung gegen den Tschirganttunnel richtet“, sagt Wammes im TT-Gespräch. Der würde nämlich das „gigantische Wasserreservoir gefährden“, ist der Mitbegründer der Haiminger Markttage und des Ostlagers überzeugt.

Wie viel Wasser im Bergmassiv zwischen dem Gurgl- und dem Inntal gebunkert ist, wisse man nicht genau, so Wammes. „Aber bei den Probebohrungen für den Tschirganttunnel stellte man einen Druck von 30 ATÜ fest – das entspricht einer Wassersäule von 300 Metern Höhe.“ Kein einziger Bach komme vom Simmering-Bereich herunter – „der Tschirgant ist ein so genannter Fußschwitzer. Das heißt, dass er das Wasser erst in der Talsohle abgibt“, erklärt der Tunnelgegner. Würde man nun den Berg mit einer Röhre durchstoßen, dann hätte man im Tunnel ein ständiges Wasserproblem. „Wenn man das anbohrt, dann ist der Berg nie wieder befüllbar“, ist Wammes überzeugt. Für ihn ist der Tunnel nicht nur ein Verkehrsproblem, sondern auch ein Problem für eine strategisch wichtige Trinkwasserreserve.

Dieser Argumentation folgte nun auch der Haiminger Gemeinderat und setzte damit das nächste Stoppschild gegen einen Tschirganttunnel. Die Haiminger Bevölkerung hatte sich bereits in einer Bürgerbefragung vom 11. Jänner 2004 gegen das Verkehrsprojekt ausgesprochen. Der Gemeinderat reagierte daraufhin mit einem einstimmigen Beschluss am 30. Jänner 2004 – darin wurde festgeschrieben, dass Haiming keine gemeindeeigenen Gründe für den Bau eines Tschirganttunnels zur Verfügung stellen würde. Zuletzt hatte der Haiminger Dorfchef Josef Leitner auch die Unterschrift unter die Petition zum Ausbau der Fernpassstraße samt Tschirganttunnel – wie berichtet – verweigert.

Ob die nun aktuelle Beschlussfassung zum Schutz der Wasserreserve auch das geplante Kraftwerk Imst-Haiming betrifft, „ist noch unklar“, sagt GR Alexandra Harasser auf TT-Nachfrage. Es komme darauf an, „in welchen Gesteinsschichten der Druckstollen am Fuß des Tschirgants geführt“ werden soll. „Laut Tiwag-Information würde der Stollen aber die abdichtende Schicht nicht durchstoßen“, so Wammes.

Das Kraftwerk und seine Auswirkungen waren aber dennoch Teil der letzten Gemeinderatssitzung. BM Leitner stellte einen Antrag zur Beweissicherung vor: Es ging um die Quelle für die Haiminger Alm, die nicht trockengelegt werden dürfe. Bislang hatte die Tiwag ihre Bohrungen nur im Tal angesetzt.