Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Unter „Innsbruck intern“ posten sie seit Monaten fleißig Videos. Leonhard Pertl und Thomas Mayer nehmen sich hier Entscheidungen und Projekte der städtischen Viererkoalition zur Brust: Patscherkofelbahn, Stadtbibliothek, Regionalbahn – um nur einige zu nennen. Das Fazit ist stets das gleiche: Für Innsbruck, Grüne, SPÖ und ÖVP seien auf dem Holzpfad unterwegs. Die Kritik ist laut und unmissverständlich.

Pertl und Mayer sind beide Komiteemitglieder der im Februar 2016 aus 14 einzelnen Bürgerinitiativen zusammengeschlossenen „Interessengemeinschaft Bürgerinitiativen Innsbruck“ (IGBI). Also so etwas wie Vorstandsmitglieder. Seit Wochen kursiert nun in der Stadt das Gerücht, sie würden bereits an einer Liste für die Gemeinderatswahl 2018 basteln. Bis dato hielten sich beide hierzu eher bedeckt, wollten die Katze noch nicht aus dem Sack lassen.

Das ist nun anders, wie Pertl auf Anfrage der TT bestätigt: „Wir überlegen uns ein Antreten, weil wir von vielen Seiten gebeten werden, etwas zu tun. Und diesem Wunsch stehen wir nicht entgegen.“ Einerseits fühlten sich viele Bürger von der Koalition nicht ernst genommen, andererseits könne es nicht sein, dass die einzige politische Alternative die FPÖ mit Rudi Federspiel sei, sagt Pertl. Und bevor sich die Koalition einen „Show-Wahlkampf“ liefere, nur um danach wieder zu viert zu regieren, müsse man reagieren.

Fix ist, dass IGBI-Sprecherin Anita Stangl nicht auf einer solchen Liste stehen wird. Sie wolle dem „unabhängigen Dachverband weiter vorstehen“, so Pertl: „Wir werden aber die volle Unterstützung der IGBI haben.“ Die Liste verstünde sich als „politischer Arm der Bürgerinitiativen“.

Auch Mayer zeigt sich inte­ressiert an einer eigenen Liste, betont aber, dass eine Kandidatur „mit meinem Job vereinbar sein muss“. Wer an der Spitze stehen solle, sei noch nicht geklärt. Das wäre auch noch zu früh. Noch im Laufe des Sommers, sagt Pertl, werde man intern klären, ob man die Liste definitiv an den Start bringen wird. Die Lust dazu schwingt bei Pertl hörbar mit.