Die Diskussion über die Landesgedächtnisstiftung geht weiter: Während die Liste Fritz wegen der vom Bundesrechnungshof aufgezeigten Überschneidungen und Doppelgleisigkeiten mit der Kulturabteilung eine Eingliederung in das Landesbudget fordert, sieht die schwarz-grüne Landeskoalition keine Notwendigkeit dafür. Dass es mehr Transparenz benötigt, ist aber auch der ÖVP und den Grünen klar. Die beiden Klubchefs Jakob Wolf (ÖVP) und Gebi Mair (Grüne) sprechen sich deshalb in einem gemeinsamen Landtagsantrag für einen Rechenschaftsbericht aus, der alle zwei Jahre dem Landtag vorgelegt wird. „Für die Verwendung der Mittel der Landesgedächtnisstiftung gibt es bisher jedoch keinen formalisierten Rechenschaftsbericht, der dem Tiroler Landtag vorgelegt wird, wie dies in anderen Förderbereichen der Fall ist“, heißt es. Mit einem Rechenschaftsbericht solle jetzt die nötige Transparenz, aber auch ein Leistungsbericht über die Arbeit der Landesgedächtnisstiftung entstehen.

Die zu entrichtende Freizeitwohnsitzpauschale soll künftig nicht mehr an die Tourismusverbände, sondern zweckgewidmet für den sozialen Wohnbau an die Gemeinden gehen. Das fordert die Tiroler Arbeiterkammer. (pn)