Reutte – Reuttes Gemeindevorstand beschäftigte sich am Montag unter anderem mit dem Thema Einhebung von Gebühren am Urisee. Wie von Bürgermeister Alois Oberer schon angekündigt, stimmte seine Fraktion für einen künftigen Beitrag von zwei Euro, den Seebetreuer und Gastronom Michael Kuen im Sommer einheben darf. Die Aufwandsentschädigung soll für Liegewiesenpflege und Müll­entsorgung gelten. Da Oberers Liste Luis mit seiner sowie Michael Steskals und Gerfried Breuss’ Stimme eine Drei-zu-zwei-Mehrheit im Gemeindevorstand besitzt, war der Antrag angenommen. Die VP-Liste mit Klaus Schimana und Elisabeth Schuster stimmte nicht zu.

VBM Schimana: „Wir wären nicht prinzipiell gegen eine Abgabe gewesen. Aber nur dort, wo auch eine Infrastruktur wie gemähte Wiese, Klos oder Verpflegungsbereich zur Verfügung gestellt werden. Also rund um die Badeanstalt.“ Auch am Plansee im Bereich Forelle würde das, wie von Oberer ja als Beispiel gebracht, so gehandhabt. Am Rest des Sees sei aber Baden möglich, ohne die Geldtasche zücken zu müssen. Genau das schwebte Schimana auch für den Urisee vor. Er bezweifelt die praktische Durchführbarkeit der Einhebung bei einmaligem Rundgang: „Und wenn jemand nicht zahlt?“ (hm)