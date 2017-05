Von Thomas Ploder

Sautens – In seiner letzten Sitzung präsentierte sich der Sautener Gemeinderat in zahlreichen Punkten tief gespalten. Gemeindevorstand (GV) Thomas Holzknecht, Obmann des Überprüfungsausschusses, hatte eine lange Liste an unklaren Vorgängen vorzutragen, bevor der Gemeinderat über den Jahresabschluss 2016 abstimmen sollte. Die formelle Prüfung der Bezirkshauptmannschaft Imst beurteilt die Buchführung selbst als tadellos. Für die Liste „Impulse für Sauten­s“ rund um VBM Oswald Gritsch, die mit sieben gegenüber sechs Mandaten der Liste des Bürgermeisters Manfred Köll über die Mehrheit im Gemeinderat verfügt, liegen die Hintergründe mancher Geschäftsfälle allerdings im Dunkeln.

Wie auch in den Jahren zuvor werden dem Bürgermeister im Zusammenhang mit vielen Entscheidungen Alleingänge unter Ausschluss des Gemeinderates vorgeworfen. Worte wie „Lüge“ oder „Unwahrheit“ fielen deshalb auch während der letzten Sitzung ungewöhnlich oft. Zahlreiche Kritikpunkte bezogen sich auf die Abweichungen zwischen Ausschreibungen bzw. Auftragsvergaben und den tatsächlich ausgeführten Leistungen. Auch die Kostentrennung auf unterschiedliche Kostenträger, beispielsweise zwischen der Gemeinde und Bauträgern, lässt sich oft nicht nachvollziehen, wie der Bericht des Ü-Ausschusses aufzeigte. In vielen Fällen sei überhaupt nur ein Angebot eingeholt worden, weshalb der Gemeinde mangels vergleichbarer Größen vermeidbare Kosten entstanden sein dürften, wie der Ü-Ausschuss kritisierte. Diese Vorgehensweisen hätten am Ende dazu geführt, dass 2016 der Gesamthaushalt von 3,79 Mio. einen Abgang von 157.789 Euro auswies. Der Verschuldungsgrad stieg von 29,92 Prozent im Jahr 2014 auf 42,20 Prozent 2015 und betrug 2016 bereits 67,46 Prozent. „Damit stehen 2017 für neue Kredite lediglich circa 35.000 Euro zur Verfügung“, kleidete Thomas Holzknecht die Prozentsätze in konkrete Zahlen.

BM Köll, der zu den einzelnen Punkten um Aufklärung gebeten wurde, stand bestmöglich Rede und Antwort, alle Fragen konnte er aus Sicht der Opposition allerdings nicht befriedigend beantworten; in manchem wurde ihm sogar offen bewusste Falschaussage unterstellt. „Der Fredl hat mir schon so viel erzählt, was nicht gestimmt hat“, erklärte dazu VBM Oswald Gritsch, „der Vertrauensgrundsatz gilt für mich nicht mehr.“ Sein Listenkollege GV Thomas Holzknecht mahnte hingegen zur Einigkeit. „Ich bin der Meinung, dass wir immer noch ein Gemeinderat sind“, so der Obmann des Überprüfungsausschusses in Bezug auf die angespannte Stimmung im Gremium, „und deshalb lieber gemeinsam arbeiten sollten anstatt als Gruppen gegeneinander.“ Entgegen dieser Mahnung verweigerte der Gemeinderat dem Bürgermeister mehrheitlich die Zustimmung, hielt dazu allerdings fest, dass diese in der nächsten Sitzung erteilt werde, wenn alle offenen Fragen zufriedenstellend beantwortet werden würden.