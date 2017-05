Innsbruck – Über 80.000 Euro will Walter Rieder in den vergangenen Jahren in seine Mietwohnung im Innsbrucker „Eichhof“ gesteckt haben. Der 68-Jährige lebt von Geburt an in diesem Geviert: „Ich bin mit dem Eichhof verwurzelt.“ Zusammen mit seiner Frau fühle er sich wohl dort – und er will nicht absiedeln. Ähnlich geht es Anita Kaier (55) im Pradler Saggen: „Wir haben alles, was wir brauchen.“ Die Qualität ihrer Wohnung sei toll, auch weil viel auf Eigenkosten saniert worden sei. Ausziehen? Nicht mit ihr. Auch Walter Schuster (Pradl Ost) fühlt sich „in die Ecke gedrängt“. Er wolle ebenso wenig absiedeln und dafür „alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“.

Die Interessengemeinschaft Bürgerinitiativen Innsbruck (IGBI) holte gestern im Rahmen eines Pressegesprächs einige Bürger vor den Vorhang, die von den aktuellen Baumaßnahmen von Stadt, IIG, NHT und anderer Bauträger betroffen sind. Absiedlung, Abbruch, Neubau – und Letzteres in verdichteter Form, mit all seinen Konsequenzen. Das wollen sich diese Bürger nicht länger gefallen lassen. Dass von Seiten der Stadt stets der Verweis auf die Notwendigkeit neuer Wohnungen und die Bedachtnahme auf eine „soziale Verträglichkeit“ hervorgestrichen werden – diese Argumentation wird von den Proponenten der IGBI stark bezweifelt, wie Gründungssprecherin Anita Stangl sagt: „Wer bestimmt, was sozial verträglich ist?“ Der ungesagte Nachsatz: nicht die städtische Politik. „Das alles ist nicht mehr menschlich – viele trauen sich aber gar nicht erst, etwas zu sagen“, will Stangl wissen. Auch, dass Anrainern einfach neue Häuser vor die Nase gestellt würden, um sie schlussendlich doch noch zum Auszug zu bewegen, sei nichts anderes als „Mobbing“, erklärt die IGBI-Frontfrau.

Das Grundübel liegt für die IGBI im stetigen Wachstum der Stadt, das, so die Behauptung, auch durch den Markenbildungsprozess der Stadt angeheizt werde. Architekt Harald Schweiger hat sich erst kürzlich dem Komitee der IGBI angeschlossen. Er hegt einen bösen Verdacht: „Man will unbefristete Mietverträge mit System loswerden.“ Und das im großen Stil. Ein Verdacht, der sich gegen viele Verantwortliche richtet und schwer wiegt.

Umso schärfer reagiert auch Innsbrucks Planungsstadtrat auf die Vorwürfe: „Das ist völliger Mumpitz.“ Haben Bewohner unkündbare Mietverträge, würden ihnen auch im Falle einer Übersiedlung wieder unbefristete Verträge angeboten. Dass Wettbewerbe im Nachhinein abgeändert werden und so der Weg für weitere Abbrüche freigemacht wird, wie die IGBI ebenfalls behauptet, weist Fritz zurück. Im Falle des Pradler Saggens sei der Erhalt einiger Häuser lediglich als „Option“ vorgegeben worden. (mami)