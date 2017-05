Von Harald Angerer

Westendorf – Die Preise haben angezogen – seit der Errichtung des Golfplatzes in Westendorf haben die Preise für Grundstücke und Wohnungen deutlich angezoge­n. Die Schaffung leistbarer Wohnfläche hatten alle Listen auf ihrem Wahlprogramm, nun könnte der Wunsch in Erfüllung gehen. Gleich zwei Projekte werden derzeit in der Gemeinde angedacht.

Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wurde über das Projekt Lindacker diskutiert. Hier möchte der Tirole­r Bodenfonds ein Grundstück ankaufen, darauf soll dann ein Wohnprojekt entstehen. „Der Bodenfonds kauft das Grundstück für Leistbares Wohnen und braucht dazu die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Wenn wir das Okay geben, werden die nächsten Schritte gesetzt“, sagt Bürgermeisterin Annemarie Plieseis (WIR). Verwundert zeigt sich dazu Josef Lenk (Wirtschaft), denn über dieses Vorhaben wisse er nichts. „Das hatten wir noch nicht im Gemeinderat“, sagt Lenk.

„Zuständig ist hier der Bodenfonds, wir prüfen nur den Bedarf“, schildert Plieseis. Erst später sei die Gemeinde wieder mit der Widmung am Zug. Den Bedarf habe man aber erhoben, bis zum 30. April hätten sich 94 Personen gemeldet, bis gestern inzwischen sogar 100. Am meisten Bedarf bestünde beim Eigentum, also Eigentumswohnungen oder Reihenhäuser. So wünschen sich 53 Personen eine Eigentumswohnung, 45 ein Reihenhaus (Mehrfachmeldungen waren möglich). Weitere 15 würden sich für ein Reihenhaus mit Miet-Kauf-Option interessieren und bei den Miet-Kauf-Wohnungen sind es 32. Für Mietwohnungen sprechen sich lediglich zwölf Bewerber aus. Von den 94 Personen meldeten 52 einen sofortigen Bedarf an, 39 in ein bis drei Jahren und 18 in drei bis fünf Jahren.

Was nun auf der Fläche genau errichtet werden soll, richte sich nach dem Bedarf, betonte die Bürgermeisterin. „Der Bedarf steht außer Frage, aber für die Fläche gibt es keine Zufahrtslösung“, merkt Walter Leitner-Hölzl (AAB) kritisch an und in dieselbe Kerbe schlägt auch Vizebürgermeister Peter Pirchl (Aufwind): „Fakt ist, die Zufahrt ist nicht geklärt, aber wir sind auch schon seit Jahren auf der Suche nach Flächen.“ Wichtig wäre deshalb, dass sich etwas bewegt. Die Zusammenarbeit mit dem Tiroler Bodenfonds wurde dann einstimmig beschlossen.

Zudem gibt es ein weiteres Wohnprojekt. Doch hier gibt es massive Widerstände der Anrainer gegen eine mögliche Wohnanlage eines gemeinnützigen Bauträgers.