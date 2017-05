Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es war eine lange und schwierige Geburt. Die Rede ist vom so genannten „Sicherheitszentrum“ der Polizei in Innsbruck. Einem rund 80 Mio. € schweren Projekt, das von der ARE, einer Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), umgesetzt wird. Gestern fiel der offizielle Startschuss für den dazugehörigen Architekturwettbewerb. Dieser ist EU-weit offen und zweistufig ausgeschrieben worden.

Wie berichtet, drückt die Polizei in Innsbruck platzmäßig der Schuh. Der Neubau soll aber nicht nur mehr Platz bringen, sondern auch einige von der Kaiserjägerstraße dislozierte Einheiten auf einen gemeinsamen Standort zusammenführen. Untergebracht werden sollen hier demnach die Landespolizeidirektion, das Stadtpolizeikommando, die Landesleitzentrale, die Fremdenpolizei, die AGM-Gruppe, das Polizeianhaltezentrum, ein Einsatztrainingszentrum, die Landesverkehrsabteilung, das Landeskriminalamt, das Landesamt für Verfassungsschutz, die Verkehrsinspektion Wilten und die PI Saggen, das Einsatzkommando Cobra sowie eine von nur zwei österreichweiten Spezial-Technikzentralen des BMI.

Das Siegerprojekt soll bis Anfang März 2018 gekürt sein. Der Großteil des bestehenden Areals inklusive des benachbarten Heims am Hofgarten soll abgerissen werden. Bestehen bleibt das Hauptgebäude entlang der Kaiserjägerstraße – es wird saniert. Anvisiert werden rund 22.000 m² Nutzfläche für das BMI und rund 1000 m² für „Drittmieter“. Letztere sind vorerst für die BIG selbst gedacht. Zusätzlich muss eine Tiefgarage mit rund 450 Stellplätzen errichtet werden. An die 1000 Beamte sollen dann im neuen Sicherheitszentrum arbeiten.

Baustart ist im Frühjahr 2019. Landespolizeidirektor Helmut Tomac schätzt, dass die Verkehrsabteilung und die Cobra im Herbst 2018 in die Vomper Kaserne absiedeln werden. Offen und ein „großes Fragezeichen“ sei die Übergangslösung für das Anhalte­zentrum. Die Idee, selbiges für die Baudauer in den „Ziegel­stadl“ auszulagern, soll am Widerstand des Justizministeriums gescheitert sein. Nun seien Alternativen gefragt. Werden keine gefunden, müsste das Anhaltezentrum (wie auch die Landesleitzentrale) vor Ort verbleiben, parallel neu aufgebaut werden und könnte erst dann übersiedeln. Das könnte Auswirkungen auf den Baufortschritt haben.

Das Sicherheitszentrum soll Mitte 2021 in Betrieb gehen.