Von Peter Nindler

Innsbruck – Es sind Auszüge aus dem türkischen Personenstandsregister, die zuletzt wieder zur Einleitung von Feststellungsverfahren gegen Österreicher mit türkischem Migrationsmigrationshintergrund geführt haben. 2015 und 2016 wurde bei 24 Tirolern der Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft bescheidmäßig festgestellt, wie es im Amtsdeutsch heißt. Sie verfügten nämlich gleichzeitig über die türkische Staatsbürgerschaft. Und das ist nicht zulässig.

Die Abteilung Staatsbürgerschaft in der Landesregierung geht bei den aktuellen Fällen nach einem vor fünf Jahren durchgeführten Musterverfahren vor. „Das Ermittlungsverfahren ist umfangreich, derzeit sind acht Verfahren anhängig“, teilt der Leiter der Abteilung Staatsbürgerschaft, Martin Plunger, mit. Zuletzt sorgte der Entzug der Staatsbürgerschaft für eine sechsköpfige Familie für Diskussionen. Weil der Familienvater neben der österreichischen auch die türkische Staatsbürgerschaft besessen hat.

Nach Erkundigungen im türkischen Standes- bzw. Personenstandsregister wurde den Betroffenen der österreichische Pass aberkannt. Oft fallen die Betroffenen aus allen Wolken. Sie können es sich nicht erklären, warum sie von den türkischen Behörden wieder als Staatsbürger geführt werden. Die Nachforschungen sind schwierig, Dokumente und Urkunden werden vom türkischen Innenministerium kaum zur Verfügung gestellt. Aber was passiert nun mit den ehemaligen österreichischen Bürgern, die jetzt über keinen rotweißroten Pass mehr verfügen. Plunger: „Sie müssen wieder um einen Aufenthaltstitel in Tirol ansuchen.“ Nach der vorgeschriebenen Aufenthaltsdauer könnten die ehemaligen Österreicher erneut um die Staatsbürgerschaft ansuchen.

Die nach dem umstrittenen Verfassungsreferendum in der Türkei aufgetauchten Wählerlisten mit möglichen illegalen österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürgern brachten bisher keine Hinweise darauf, dass auch Tiroler darunter sind. Das sagte gestern Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP). „Das Bundeskriminalamt wird die vorgelegten Listen aber noch einmal ganz genau prüfen.“ Einmal mehr wies der Landeshauptmann auf den restriktiven Vollzug des Staatsbürgerschaftswesens in Tirol. Eine Änderung des Wahlrechts und die Ausweitung auf Angehörige von Drittstaaten ist in Tirol nicht beabsichtigt. „Das fällt außerdem in den Zuständigkeitsbereich des Bundes“, fügte Platter im Landtag hinzu.