Von Wolfgang Otter

Ebbs – Hunderte Unterschriften auf einer Petition, Protestplakate und harte Worte der Ebbser Gemeinderäte in Richtung Tiroler Soziale Dienste (TSD) – aber letztlich scheint es, sofern nicht die Landespolitik noch eingreift, dass die Anrainer in Ebbs-Waldeck eine bittere Pille schlucken müssen. Das Vorzeigeprojekt Integrationshostel der TSD, das gemeinsam mit der Wirtschaftskammer entsteht, ist kaum mehr zu stoppen. In der rund 80 Personen umfassenden, etwas abgelegenen Siedlung sollen zwanzig 18 bis 25 Jahre alte Asylwerber auf das Berufsleben vorbereitet werden. Dabei geht es um Lehren in den so genannten Mangelberufen Maurer, Metall- oder Elektrotechniker. Ein an und für sich von allen gutgeheißenes Projekt, wenn nicht der Standort wäre, denn „der ist schlecht“, wie der klare Tenor der Ebbser Gemeinderäte in der Sitzung am Mittwochabend lautete. Genau auf diesen Umstand verweisen auch die Anrainer, die um ihre Wohnqualität zittern, auch weil bereits eine Asylwerber­unterkunft (14 Bewohner) in der Siedlung besteht. Einwände, die laut Bürgermeister Sepp Ritzer (VP) verständlich und nachvollziehbar seien. Aber, so hieß es weiter, die TSD hätten den Vertrag auf fünf Jahre abgeschlossen und „es gibt keine Ausstiegsklausel“, informierte BM Ritzer die Mandatare. Fazit: Das Projekt sei für die Gemeinde nicht mehr zu verhindern.

Angesichts dieser Situation setzt die Gemeinde auf eine schriftliche Vereinbarung, denn eine mündliche Übereinkunft sei zu unsicher. Das Vertrauen in die TSD ist in Ebbs, so wurde an diesem Abend klar, tief erschüttert. Daher musste TSD-Geschäftsführer Harald Bachmeier seine Unterschrift unter folgende Punkte setzen: Die Zahl der Asylwerber muss auf 20 Personen begrenzt werden; es muss rund um die Uhr eine Ansprech- und Betreuungsperson anwesend sein; die zweite in Waldeck bestehende Unterkunft darf nicht mehr mit Asylwerbern nachbesetzt und der Mietvertrag dafür nicht mehr verlängert werden; außerdem muss die Gemeinde ständig informiert werden und zudem ein regelmäßiger Jour fixe mit Anrainern und Gemeindevertretern stattfinden.

Sollten sich die TSD nicht daran halten oder es zu „unzumutbaren Problemen für die Anrainer kommen, werde die Gemeinde „aktiv die Einstellung der Einrichtung betreiben“, wie in der Vereinbarung nachzulesen ist. „Wir werden da sicher nicht zuschauen, wenn es nicht klappt“, kündigte BM Ritzer an.

Seitens der FPÖ kam von GR Karl Achrainer ein klares Nein und eine Gegenstimme zur vom Rest des Gemeinderats genehmigten Vereinbarung: „Es kann nicht sein, dass da hinter dem Rücken der Anrainer etwas beschlossen wird. Die Leute hätten nichts dagegen, wenn wieder Familien dorthin kommen. Übrigens: Ein Betreuer für 20 Jugendliche, wie soll das gehen?“, kritisierte Achrainer und nahm auch die Informationspolitik der TSD ins Visier. „Und was haben wir für eine rechtliche Möglichkeit durch dieses Abkommen? Es ist nicht das Papier wert, auf dem es steht“, glaubt Achrainer. „Für mich ist diese Vereinbarung mit dem Land abgeschlossen, das hinter den TSD steht“, entgegnete Ritzer. Ob man es durchsetzen könne, sei jedoch ungewiss. „Das ist dann die Frage eines Richters oder einer Behörde“, betonte Ritzer. Am besten ist es, wenn „wir das Papier im Ordner lassen können“. Einer an diesem Abend laut gewordene Behauptung widersprach Vize-BM Hubert Leitner (VP): „Das sind nicht unbegleitete Jugendliche, sondern junge Flüchtlinge, die mit ihren Familien in Tirol sind und für die Ausbildung nach Ebbs kommen. Außerdem werden sie ausgesucht.“

Für die Anrainer ist die Vereinbarung zu wenig. Sie werden weiter Unterschriften auf www.openpetition.eu sammeln (bis gestern hatten dort 716 Personen unterzeichnet) und Unterschriftenlisten auflegen. Empfänger sind die Landespolitiker. „Landesrätin Christine Baur oder Landeshauptmann Günther Platter muss die Reißleine ziehen“, sagt Anrainer Kurt Mayer. TSD-Pressesprecher Georg Mackner bestätigt gegenüber der TT, dass man das Projekt weiterverfolge. Als Erstes werde Personal gesucht, erst dann könne der genaue Zeitplan festgelegt werden.