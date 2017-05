Von Harald Angerer

Schwendt – Es war schon länger im Fokus der Gemeinde – nun war die Zeit günstig für einen Kauf. Die Gemeinde Schwendt hat das alte Lagerhaus in der Gemeinde zur Gänze gekauft. „Ein Teil war schon in unserem Eigentum, jetzt haben wir das ganze Gebäude in unserem Besitz“, erklärt Bürgermeister Richard Dagn. Schon jetzt ist im oberen Stockwerk des Gebäudes der Kindergarten der Gemeinde untergebracht. Auch die Garagen werden bereits genutzt.

Das Feuerwehr- und Lagerhaus wurde Ende der Sechzigerjahre gemeinsam mit der Raiffeisenbank Kössen-Schwendt gebaut. Nachdem das Lagerhaus aufgelassen wurde, ist es an verschiedene Pächter weitervermietet worden. Diese Pächter bleiben auch noch im Gebäude, bis die Nachnutzung feststeht. Diese soll in Richtung Kinderbetreuung gehen. „Wahrscheinlich ist, dass wir Kindergarten, Krabbelmäuse und den Hort in einem Gebäude zusammenfassen. Doch konkretes Projekt gibt es noch keines. Es war vorerst einmal wichtig, dass wir das Gebäude zur Gänze in unseren Besitz bekommen“, sagt der Bürgermeister. Nun habe man Zeit, ein Projekt auszuarbeiten, denn es bestehe kein Zeitdruck. Derzeit sind 22 Kinder im Kindergarten untergebracht, dafür reicht der Platz.

Der Bedarf sei in Schwendt aber gegeben, das sehe man auch beim Land Tirol so, betont Dagn. Deshalb sei man der Gemeinde bei den Finanze­n sehr entgegengekommen. Die Kosten für den Ankauf betrage­n laut Dagn 80.000 Euro, welche zu 100 Prozent über Bedarfszuweisung vom Land Tirol gedeckt sind.