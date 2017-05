Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Mit der Zahlungsmoral so mancher Erziehungsberechtigten in Innsbruck ist es offenkundig nicht gerade weit her. Allein in den vergangenen drei Jahren blieb die Stadt auf offenen Rechnungen für Kinderbetreuungskosten in der Gesamthöhe von rund 260.000 Euro sitzen. Dies bestätigt der politisch zuständige Stadtrat Ernst Pechlaner (SPÖ) gegenüber der TT. Darunter fallen etwa Beträge aus der kostenpflichtigen (Nachmittags-)Betreuung sowie dem Mittagstisch in den Kindergärten, Schülerhorten sowie den Tagesheimen.

Allein im Kindergarten- und Hortbereich waren es 2014 an die 52.000 €, 2015 rund 39.000 € und im vergangenen Jahr (in den ersten drei Quartalen) etwas über 49.000 €. Im Tagesheimbereich fielen (gerundet) 43.000 €, 50.000 € und 28.000 € an. Außer mehrmaliger Anwaltsbriefe hatten die Zahlungsrückstände für die Betroffenen bis dato keinerlei Konsequenzen. Vielmehr wurden sie magistratsintern einfach als uneinbringbar abgeschrieben. Von allfälligen Exekutivverfahren nahm die Stadt stets Abstand.

Dabei wären die anfallenden Kosten für die Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen vergleichsweise moderat. So fallen für den Mittagstisch zwischen 3,60 und 4,60 €/Essen an, die Betreuung kann mit 26,25 bis zu 65 € pro Monat zu Buche schlagen. Ermäßigungen für sozial Schwächergestellte sind bis zur völligen Befreiung möglich.

Tatsächlich, so Pechlaner, habe es sich aber in der Stadt herumgesprochen, dass Außenstände nicht geahndet werden. Das soll inzwischen schon sogar so weit führen, dass manche Eltern nicht einmal mehr um eine Ermäßigung ansuchen, obwohl sie aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse selbige bewilligt bekommen würden.

Hinzu kommen die Anwaltskosten, welche der Stadt durch Mahnschreiben (3x/Jahr) entstehen. Allein für das Jahr 2015 fielen 37.000 € an.

Die Zahlungsunwilligen seien gesellschaftlich breit gestreut, sagt Pechlaner: „Wir haben auch genügend Beispiele von solchen, die es sich eigentlich leisten könnten.“ Um die Zahlungsmoral wieder zu heben, hat der Stadtsenat am Dienstag – gegen die Stimmen der Grünen – eine Verschärfung im Umgang mit diesen Zahlungsunwilligen beschlossen. Bereits ab dem kommenden Kindergarten- und Schuljahr 2017/18 gilt: Wer seine Beiträge länger als drei Monate nicht bezahlt bzw. keine Ratenzahlung vereinbart, dessen Kind wird im darauffolgenden Jahr von einer Betreuung ausgeschlossen. Im Kindergarten gilt dies für Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung. Gemahnt wird künftig monatlich.

Rechtlich ist diese Vorgehensweise sowohl durch das Schulunterrichts- als auch das Tiroler Kinderbetreuungsgesetz gedeckt.