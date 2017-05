Von Anita Heubacher

Innsbruck – „Die Ingrid geht sicher nicht nach Wien.“ Das war die Prognose ihrer Parteifreunde gestern im Tiroler Landtag und außerhalb. Falls sie es täte, hätten die Grünen ein ausgewachsenes Problem. Schließlich gilt es im Frühjahr 2018 die Landtagswahl zu schlagen und da drängt sich bei den Grünen wirklich niemand mit ähnlicher Breitenwirkung wie Felipe als Spitzenkandidat auf.

Die Personaldecke ist dünn. Klubobmann Gebi Mair polarisiert und ist für seine einstigen Fans kaum mehr wiederzuerkennen. Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig musste bei den Gemeinderatswahlen eine herbe persönliche Niederlage einstecken und flog aus der Schwazer Stadtregierung. Selbst Georg Willi, sonst immer rasch als Ass im Ärmel genannt, liebäugelt nicht mehr mit dem Posten eines Landesrates. Vielmehr will Willi Bürgermeister in Innsbruck werden. So problematisch das für die Ökopartei ist. Setzt sich Willi gegen die amtierende Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider durch, ist nicht nur die Stadtpartei gespalten, sondern auch das Risiko groß, dass Innsbrucks Bürgermeisterin die Grünen in die Opposition befördert. Auch in Tirol läuft es nicht rund für die Partei.

Felipe hätte als Bundesparteichefin der Grünen und als Landeshauptmannstellvertreterin in Tirol einen fast unmöglichen Spagat auszuführen. Im Bund in Wien, wo im Oktober gewählt wird, müsste sie gegen die ÖVP wettern, in Tirol mit ihr regieren. „Das wäre fast schon schizophren“, meinte ein Grüner. Felipe selbst wollte die Doppelfunktion gestern nicht kommentieren. Auch der Koalitionspartner, die ÖVP, hielt sich nobel zurück. Landeshauptmann Günther Platter merkte an, dass die Angelegenheit interne Sache der Grünen sei.

„Rechtlich ist die Doppelfunktion möglich“, sagt ÖVP-Landtagspräsident Herwig van Staa. Für die Praxis kommen dem Präsidenten Zweifel. „Ich halte das für nicht durchführbar.“ In der ÖVP sei ihm kein Fall bekannt, in dem ein Landeshauptmann aus einem westlichen Bundesland gleichzeitig auch Bundesparteiobmann gewesen sei. „Frau Felipe wird so gescheit sein und wissen, was sie zeitlich unterbringt“, sagt van Staa. Klubobmann Jakob Wolf sieht das ähnlich. Felipe wisse selbst, was sie zu tun habe.

2013 hatte Felipe die Grünen in die Wahl geführt und ein Plus von 1,9 Prozentpunkten und damit 12,6 Prozent eingefahren. Indem die ÖVP die Roten aus der und die Grünen in die Regierung holte, ersparte sich Regierungschef Platter eine großartige Umbildung seines Regierungsteams und hängte der Partei ein modernes Mäntelchen um. Bei Trachten und Musikkappellen im ländlichen Raum funktioniert die ÖVP, im urbanen Bereich hat sie ihre Schwierigkeiten. Noch dazu sorgten die Grünen mit Baur und Felipe für eine 50-Prozent-Frauenquote in der schwarz-grünen Regierungsmannschaft.

Im Frühjahr 2018 könnte es für die Grünen bei den Landtagswahlen eng werden. Bei der letzten Umfrage der Arbeiterkammer fuhr die Partei zum ersten Mal seit der Regierungsbeteiligung einen negativen Trend ein. Auf Bundesebene drohen die Grünen zwischen Kurz, Kern und Strache, also zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ, unterzugehen. Noch dazu, wo mit Eva Glawischnig die Frontfrau abhandengekommen ist. Auf Landesebene hat das klare Bekenntnis zu Schwarz-Grün so kurz vor der Landtagswahl abgenommen. Regierungschef Platter, selbst und seine Partei im Hoch, lässt sich alle Optionen offen. In der ÖVP gibt es in den Reihen der Bauern und im Wirtschaftsflügel heftige Gegner der Wacker-Koalition. Selbst die Kritiker können mit der pragmatischeren Ingrid Felipe besser als mit Christine Baur. Das Schicksal der Tiroler Grünen ist also ganz eng mit Felipes verknüpft.