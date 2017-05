Von Miriam Hotter

Kössen – Der 2. Juni 2013 ist ein Tag, den die Bürger in der Gemeinde Kössen mit Sicherheit nie vergessen werden. Damals stieg der Pegel der Großache 14 Stunden lang unaufhaltsam an. 360 Objekte und rund 1000 Personen waren in Kössen vom Hochwasser betroffen. Der Schaden allein im Privatvermögen lag bei rund 40 Millionen Euro.

Um eine Katastrophe wie diese in Zukunft zu verhindern, wurde ein einzigartiges Hochwasserschutzprojekt ins Leben gerufen, dessen Fertigstellung gestern in Kössen gefeiert wurde.

„Die Kössener können wieder ruhig schlafen“, erklärte Ernst Schwaiger, Obmann der Großachengenossenschaft, den anwesenden Gästen stolz und räumte zugleich ein: „Eine 1000-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber nach menschlichem Ermessen ist die Gemeinde vor einem 100-jährlichen Hochwasser sicher.“

17,3 Millionen Euro wurden investiert, um das Hochwasserschutzprojekt Kössen umzusetzen – um 4,7 Millionen Euro weniger als geplant. Das habe man dem hohen Maß an Eigenleistung des Baubezirks­amtes Kufstein zu verdanken. Für die Summe kamen Bund, Land und die Großachengenossenschaft als Bauherr im Verhältnis 50:40:10 auf.

Einen Grund zur Freude gibt es aber nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch aus organisatorischer. Das Hochwasserschutzprojekt konnte nämlich um ganze sechs Jahre früher als geplant abgeschlossen werden.

Insgesamt wurden auf einer Länge von 3,5 Kilometern acht Kilometer Dämme sowie Rückhaltebecken errichtet, um die Bevölkerung vor künftigen Hochwasserereignissen zu schützen.

Das Hochwasserschutzprojekt gliedert sich in drei Abschnitte. In diesen wurden u. a. zwei neue Brücken errichtet. Außerdem wurde in der Kohlenbachmündung ein Retentionsraum mit einem Fassungsvermögen von 128.000 m³ geschaffen.

Dass Kössen sicher in die Zukunft schauen kann, sieht auch der derzeitige Interimsbürgermeister Reinhold Flörl so. „Als Betroffener kann ich sagen, dass die Gemeinde einigermaßen sicher ist“, erklärte Flörl und nutzte die Gunst der Stunde, um in bildlicher Sprache zu verdeutlichen, dass es noch weiterer finanzieller Mittel bedarf. „Unsere Gummistiefel können wir ausziehen. Doch es gibt einige Druckstellen in den Schuhen, die wir nun tragen.“ Gegenüber der Tiroler Tageszeitung nennt Flörl konkrete Beispiele. „Zum einen übernahm die Gemeinde die Abrechnung der ehemaligen Arbeitslacke. Außerdem ist da noch das Klärwerk, das bei einem Hochwasser immer noch untergehen würde.“ Zudem würde im Hagertal die Böschung an der Großache regelmäßig ins Rutschen geraten.

„Die Böschung gehört gesichert“, sagt auch Gemeinde­rat Emanuel Daxer. „Der Schotter wird von der Ache mitgetragen und dann irgendwo abgelagert. Dadurch kann es zu Staupunkten kommen.“ Außerdem habe ein Bauer durch die Böschungsrutsche schon zwei Kälber verloren.