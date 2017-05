Von Wolfgang Otter

Niederndorf – Die Entscheidung wird für die Mandatare in Niederndorf nicht leicht – es geht um den Steinbruch in Hölzelsau-Niederndorf und ob die Gemeinde der Firma ESK Edelsplitte Koppensteiner GmbH weiterhin ein mehrere tausend Quadratmeter großes Grundstück im Areal verpachtet. Die Fläche benötige die Firma für eine Sortiermaschine, wie Bürgermeister Christian Ritzer (VP) erklärt.

Das Unternehmen hat ein langes rechtliches Tauziehen hinter sich, das vor wenigen Tagen endete. Nun darf es laut Bescheid 60.000 Tonnen Gestein pro Jahr bis 2023 abbauen. Koppensteiner hat aber vor vielen Jahren eine privatrechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde abgeschlossen, dass die Firma nur 40.000 Tonnen pro Jahr abbaut. Es sei denn, die Firma baut eine neue Zufahrtsstraße zum Steinbruch.

Der Bescheid zur Erweiterung des Steinbruchs erging eigentlich bereits im Jahre 2009. Die Genehmigung wurde jedoch von den Anrainern mit wechselndem Erfolg bekämpft. Die betroffenen Niederndorfer befürchteten eine Lärm- und Staubbelastung durch die Abbruch­arbeiten und mehr Verkehr auf den Gemeindestraßen. Letztlich endeten die Diskussionen auf kommunaler Ebene in der Gründung einer Bürgerinitiative und Spaltung des Dorfes, wie eine Volksbefragung 2009 zeigte. 57 Prozent der Niederndorfer beteiligten sich an der Abstimmung. Dabei stimmten 55 Prozent der Wähler gegen die Eröffnung des Steinbruchs.

An diese Mehrheit der Niederndorfer erinnert die unabhängige Gemeinderätin Lisa Teuber (FPÖ-Liste). Für sie hat es nun der Gemeinderat mit dem Anfang des Jahres abgelaufenen Pachtvertrag in der Hand, die Forderung umzusetzen. Daher ruft sie ihre Amtskollegen dazu auf, gegen eine neuerliche Verpachtung des Grundstückes zu stimmen. Teuber will sogar wissen, dass am Montag bereits eine Entscheidung im Gemeinderat fallen soll.

„Das stimmt nicht“, kontert aber Bürgermeister Christian Ritzer. Es werde lediglich eine Begehung des Betriebes stattfinden, „damit die Gemeinderäte Informationen erhalten“, wie der Ortschef sagt. Die Entscheidung selbst werde erst in einigen Wochen fallen. Dabei müsse man sich gut überlegen, wie man weitermache. Und falls ja, werde man bezüglich der Abbaumengen Forderungen stellen.

Der Vertrag zwischen der Gemeinde und Koppensteiner ist auch insofern brisant, da darin auch die geringere Abbaumenge fixiert ist. Außerdem wurde darin die Willensbekundung festgehaltten, dass diese Übereinkunft während der gesamten Lebensdauer des Steinbruchs aufrecht bleiben soll.

Wie die Firma weitermacht, falls die Gemeinde trotzdem Nein zum Pachtvertrag sagt, steht noch nicht fest. „Dann müssten neue Überlegungen einsetzen“, sagt Hannes Tusch, Geschäftsführer der ESK Edelsplitte Koppensteiner GmbH. Er baue aber auf „einvernehmliche und positive Gespräche mit der Gemeinde“.