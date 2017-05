Von Peter Nindler

Innsbruck – In den Tiroler Wäldern werden zu wenige Bäume gefällt. Denn schon seit Jahren liegt der Holzeinschlag deutlich unter der nachhaltig möglichen Nutzungsmenge. Das geht aus den aktuellen Bestandsaufnahmen für den Waldbericht 2016 hervor. Im Vorjahr gab es mit 1,181.590 Kubikmeter Holz einen absoluten Tiefstwert, was die vergangenen 15 Jahre betrifft. Gegenüber 2015 ging der Holzeinschlag um 161.000 Kubikmeter zurück, lediglich 70 Prozent der in Betracht kommenden Menge von 1,7 Millionen Kubikmetern wurden nämlich genutzt.

Die geringere Holznutzung zieht sich durch alle Besitzkategorien. Sowohl bei den Waldbesitzern über 200 Hektar als auch bei jenen darunter stellte das Land ein Minus von 16 bzw. 15 Prozent fest. Lediglich die Bundesforste verzeichneten eine um 14 Prozent höhere Holzbringung.

Weil der negative Trend trotz stabiler Holzpreise schon seit Jahren anhält, ist die Forstwirtschaft im Lande alarmiert. Schließlich benötigt es für einen gesunden Wald eine jährliche Durchforstung. „Ein bewirtschafteter, intakter Wald ist die beste Vorsorge gegen Naturgefahren und den Klimawandel. Wenn der Holzeinschlag trotz stabiler Holzpreise zurückgeht, ist das ein Alarmzeichen“, sagt der zuständige Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (VP). Hier gelte es im landeskulturellen Interesse gegenzusteuern und alles zu tun, um die Waldbewirtschaftung sowohl bei den Gemeindeguts-Agrargemeinschaften als auch im Privatwald anzukurbeln.

Der Waldzuwachs pro Jahr beträgt nach Berechnungen der österreichischen Waldinventur in Tirol jährlich rund 2,2 Millionen Kubikmeter, für 2016 ergibt sich deshalb ein Überschuss von rund einer Million Kubikmeter. Und seit den 1960er-Jahren wächst die Waldfläche in Tirol. Jährlich kommen rund 800 Hektar Wald dazu, vor allem in den Almregionen.

Offenbar gibt es seit dem neuen Agrargesetz eine Pattstellung im Wald. Weil die Agrarfunktionäre nur noch ihren Rechtholzanteil erhalten und die Übereinkommen mit den Gemeinden holpern, geht auch der Holzeinschlag zurück. Geisler will deshalb einmal mehr „Bewirtschaftungsverträge zwischen Gemeinden und Agrargemeinschaften forcieren, um die Bewirtschaftung sicherzustellen“. Gleichzeitig könne über die Bewirtschaftungsabgeltung die Aufteilung und Verwertung des Holz-Überlings gesetzeskonform und ohne langwierige Bedarfsprüfungen für alle Seiten praktikabel erfolgen. „Das bietet auch Anreize für die Waldbewirtschaftung“, sagt Geisler.

Überdies wird in der aus Verfassungsgründen notwendigen Novelle zum Agrargesetz die gemeinschaftliche Holzarbeit in Teilwäldern ermöglicht. 24.000 Hektar Wald in Tirol sind so genannte Teilwälder, durch die Zersplitterung ist bisher die einheitliche Forstwirtschaft aber kaum möglich.

Mehr als ein Drittel der vorjährigen Holznutzung entfällt auf Schadholz. Mit 420.000 Kubikmetern liegt diese Menge über dem langjährigen Durchschnitt. Hauptverantwortlich dafür ist der Borkenkäfer. Laut Waldbericht milderte der verregnete Sommer zwar die Auswirkungen, doch rund 115.000 Kubikmeter fielen dem Borkenkäfer zum Opfer. Im Schnitt der vergangenen Jahre waren es lediglich 60.000 Kubikmeter. Auch der Klimawandel begünstigt die Entwicklung des Borkenkäfers. „Wenn man früher noch davon ausgehen konnte, dass der Borkenkäfer über 1000 Meter Seehöhe kein Problem mehr darstellen kann, so sind Borkenkäferschädigungen auch in Hochlagen mittlerweile die Regel“, heißt es im Waldbericht.

Hochgerechnet verursacht das Schadholz letztlich einen finanziellen Verlust von rund 12,5 Millionen Euro für die Tiroler Waldbesitzer. Demgegenüber wurden im Vorjahr 13 Millionen Euro in den Tiroler Wald investiert, sechs Millionen davon haben die Waldbesitzer selbst geleistet. Die öffentlichen Förderungen flossen in den Schutz vor Naturgefahren und in die Sicherung des Lebensraums.