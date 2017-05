Innsbruck – Vor, mit oder auch nach der Nationalratswahl am 15. Oktober: egal. „Ich halte jeden Termin für richtig.“ Das sagt Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer zu der geplanten Olympia-Volksbefragung im Land. Ob Winterspiele im Jahre 2026 in Tirol machbar sind, soll bekanntlich jene Studie definieren, die eigentlich Ende Mai hätte präsentiert werden sollen. Wie berichtet, haben Stadt und Land nun aber einen späteren Termin in Aussicht gestellt. Jedenfalls „vor Ende Juni“, wie Oppitz-Plörer festhielt.

Dass die noch ausstehende Haftungsfrage des Bundes bei Weitem nicht die einzige sei, die es noch – tunlichst vor der Befragung – zu klären gebe, bekräftigte gestern die Bürgermeisterin am Rande eines Pressegesprächs. Dies treffe auch auf die Bereiche Sicherheit und Frachtenbahnhof zu. Letzterer, so Oppitz-Plörer, nehme in der Olympia-Studie einen „zentralen Teil“ ein. Das kommt freilich nicht überraschend. Dass ein neues Olympisches Dorf eben nur in Innsbruck und dort eben nur am Frachtenbahnhof sinnvollerweise angesiedelt werden kann, war seit jeher in Diskussion. Auch über die Art und Weise einer künftigen Verbauung herrscht – unabhängig von der derzeitigen Olympia-Frage – in der Stadt bereits Klarheit. Wurde doch vor 16 Jahren ein städtebauliches Leitbild der Architekten Lothar Greulich und Gordan Dubokovic zum Sieger erklärt. Die Vorgehensweise ähnelt jener beim „O3“. Also dem Areal der ehemaligen Eugenkaserne, auf dem anlässlich der Olympischen Jugendspiele 2012 in Summe 444 neue Wohnungen errichtet und im Anschluss in den städtischen Wohnungsmarkt eingegliedert wurden. „Damals hat es eines gemeinsamen Kraftaktes bedurft“, erwartet sich Oppitz-Plörer selbiges für den Frachtenbahnhof. Zwar habe es bereits Vorgespräche gegeben – was es aber brauche seien fixe Absichtserklärungen, so Oppitz-Plörer. Unklar soll sein, was die ÖBB im Zuge der nahen BBT-Baustelle noch alles vom Frachtenbahnhof bräuchten. Unklar sei weiters, ob nicht auch in Seefeld oder Hochfilzen zusätzliche kleinere O-Dörfer gebaut werden müssten. Die ÖBB bestätigten gestern, dass aktuell am Frachtenbahnhof Gleisanlagen umgebaut werden. Eine größere Umgestaltung sei möglich, eine Stellungnahme hierzu aber noch viel zu früh. (mami)