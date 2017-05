Von Michael Mader

Kufstein – Die Online-Petition gegen eine zusätzliche Verbauung des Stadtparks durch eine vierte Baustufe der Fachhochschule fand, wie berichtet, exakt 544 Unterstützer. Initiiert wurde der Protest von Grünen-Gemeinderat Ale­xander Mösinger. Der hat sich jetzt in einem Schreiben bedankt. Er glaubt, dass es den Unterstützern zu verdanken ist, dass im Stadtpark noch keine Bagger angerollt sind. „Im letzten FH-Ausschuss wurden die Mitglieder durch den Stiftungsvorstand der FH Kufstein informiert, dass man die Pläne nochmals überarbeiten möchte“, schreibt er. Als beratendes Mitglied ohne Stimmberechtigung habe er darauf hingewiesen, dass man auch eine Aufstockung der Gebäude erneut prüfen müsse.

„Ein weiterer Teilerfolg unserer Petition ist, dass der Ausbau der Tiefgarage nun nicht mehr weiterverfolgt wird. Das Angebot an bereits vorhandenen Parkmöglichkeiten und die wirklich sehr gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz machen den Tiefgaragenbau obsolet“, meint Mösinger und sagt weiter, „dass nichtsdestotrotz noch viele Punkte offenbleiben, und man wird sehen, welche Spielräume die neuen bzw. überarbeiteten Pläne lassen. Das Offene Grüne Forum und ich bleiben aber hartnäckig und kämpfen weiter für den Stadtpark.“

Franz Mayer, FH-Stiftungsvorstand, bestätigt: „Wir versuchen jetzt, die bestehende Tiefgarage, die wir mit der Musikschule nutzen, zu optimieren. Sollte uns die Stadt keine zusätzlichen Plätze vorschreiben, werden wir die Tiefgarage auch nicht erweitern.“ So sollte die Tiefgarage in den nächsten Jahren für Lehrende und Vortragende ausreichen, Studierende müssten auf die Umgebung ausweichen. Die Plätze vor der FH seien mehr als voll. Abzuwarten sei auch das Mobilitätskonzept der Stadtgemeinde. Laut Mayer und seinem Vorstandskollegen Herbert Marschitz werde jetzt das Neubauprojekt überarbeitet, der Standort – zwischen Parkcafé und dem bestehenden FH-Gebäude – sei aber immer noch derselbe. Mayer: „Wir versuchen aber, so wenig Fläche wie möglich zu beanspruchen.“

Dass aber noch keine Bagger im Stadtpark aufgefahren seien, verwundert Mayer nicht wirklich. Der Baustart der vierten Baustufe sei nach wie vor frühestens für das Jahr 2018 geplant.

Die 544 gesammelten Unterschriften der Online-Petition will Mösinger noch offiziell an Bürgermeister Martin Krumschnabel übergeben, ein genauer Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest. In den „Spielregeln“ der Petition ist jetzt erst einmal vorgesehen, dass sich der Bürgermeister, an den die Petition ja gerichtet ist, nach Vorliegen des Ergebnisses äußert.