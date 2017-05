Innsbruck – Im Alter von 84 Jahren ist Innsbrucks Altbürgermeister Romuald Niescher am Montag verstorben, die TT berichtete. Der Trauergottesdienst wurde gestern für den 31. Mai (15 Uhr) in der Stiftskirche Wilten angesetzt. Niescher soll am Westfriedhof in einem Familiengrab die letzte Ruhe finden. Erst vor wenigen Monaten starb seine Frau Gertrud.

Freunde und politische Weggefährten wussten gestern das Tun und Wirken Nieschers in der Innsbrucker Stadtgeschichte zu würdigen. Allen voran die Innsbrucker ÖVP. „Wir alle verlieren einen großen Innsbrucker“, sagte etwa VP-Stadtparteiobmann Franz Gruber. Eng befreundet mit dem Altbürgermeister war auch Stadtrat Andreas Wanker. Nicht nur durch ihre politischen Tätigkeiten – Niescher holte Wanker 1994 auf die VP-Liste –, auch durch ihr Engagement im Tiroler Jugendherbergswerk. Innsbrucks Vize-BM Christoph Kaufmann (FI) zollte Niescher großen Respekt: „Ich bin in die Politik gekommen, wo er gegangen ist. Wir hatten in den vergangenen Jahren aber immer wieder Kontakt, obwohl sich Niescher aus dem politischen Leben zurückgezogen hatte.“ Grünen-Klubobfrau Uschi Schwarzl beschrieb Niescher als einen „sehr fairen und zurückhaltenden Bürgermeister, den ich sehr wertgeschätzt habe“.

Niescher hinterließ in der Stadt Innsbruck viele Spuren. Er war unter anderem mitverantwortlich für das Freizeitareal am Baggersee, das moderne Verkehrskonzept, die Vergrößerung des Congress, den Bau der SoWi und der Peerhofsiedlung sowie der Pradler Sillbrücke und die Einführung des ersten Notarztwagens in der Landeshauptstadt. Zudem war er zeit seines Lebens Mitglied in vielen Vereinen. (TT)