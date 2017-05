Die Nationalratswahl im Oktober hat den Terminkalender der NEOS in Tirol ordentlich durcheinandergewirbelt. Eigentlich wollte die pinke Partei gestern ihre Spitzenkandidatin für die Innsbrucker Gemeinderatswahl präsentieren. „Daraus wird nun nichts“, erklärt ein etwas zerknirschter NEOS-Landessprecher, Dominik Oberhofer. Erst im November sei die Partei so weit. Dann würden beide Kandidaten, für Innsbruck und für die Landtagswahl, vorgestellt. Aufgrund des Bestellungsprozederes bei den NEOS müssten zuerst die Listen für die Nationalratswahlen und dann erst jene für die Landtags- bzw. Gemeinderatswahlen erstellt werden. In Innsbruck wollen die NEOS mit einer „Frau im mittleren Alter“ antreten, auf Landesebene ist noch unklar, ob Oberhofer der Spitzenkandidat sein wird. „Ich stehe zur Verfügung.“ Dass die neue ÖVP den NEOS Wähler wegnehmen könnte, beunruhigt Oberhofer noch nicht. „Wir sehen uns an, welche Taten den Ankündigungen folgen.“ Der neue Obmann der ÖVP, Sebastian Kurz, will bekanntlich unter Liste Kurz und mit neuen, auch überparteilichen Gesichtern antreten.

Noch keinen Vergleich gibt es zwischen dem ÖVP-Wirtschaftsbund und dessen ehemaligem Geschäftsführer Helmut Kern. Kern hatte wegen seiner fristlosen Entlassung geklagt. Eingestellt hatte ihn Ex-Wirtschaftsbundobmann Jürgen Bodenseer, entlassen der jetzige Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl. Er wirft Kern Unstimmigkeiten vor. In dem Prozess geht es um insgesamt 700.000 Euro. Kern macht seine Ansprüche auf eine Abfertigung, eine Einmalzahlung und auf eine Sonderpension geltend. Zusätzlich zu seiner ASVG-Pension hätte Kern 4000 Euro im Monat Sonderpension erhalten.

Die Innsbrucker Immobilien GmbH IIG errichtet in Neu-Rum ein Wohnheim aus Mitteln der Wohnbauförderung. Das Gebäude wird als Passivhaus realisiert. Darüber hinaus wird auch eine Photovoltaikanlage in die Fassade integriert, die den Gesamtverbrauch von Heizung und Warmwasser abdecken soll. „Wir wollen wissen, inwieweit sich Anschaffung, Energie- und Betriebskosten einer solchen Anlage auf leistbares Wohnen auswirken“, erklärte Wohnbaureferent Johannes Tratter (ÖVP) gestern. (aheu)