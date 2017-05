Jenbach – Aufschlüsse über die Mobilität in Jenbach will noch im Juni eine Projektgruppe vom Management Center Innsbruck liefern. „Daz­u haben wir 1600 Briefe an die Jenbacher ausgeschickt, um eine genauere Sicht zu bekommen und auch darauf reagieren zu können“, betont BM Dietmar Wallner. „Wenn wir auch noch keine Ergebnisse kennen, wissen wir eines: Es gab ein außergewöhnliches Echo. Dem Vernehmen nach sollen es zwischen 300 und 400 Rückantworten sein“, weiß Reinhard Macht, der Obmann des Sozialausschusses.

Sinn und Zweck der Befragung war es, zu prüfen, ob ein erweiterter Bedarf an mobilitätsverbessernden Maßnahmen besteht. „Wir wollen uns da vor allem mit der Fortbewegungssituation der Altersgruppe 60 plus beschäftigen“, betont Macht.

Vor allem die geografische Lage in der direkten Umgebung spiele eine große Rolle, heißt es im Gemeindeamt. „Wegen der Steilheit des Geländes kann es oft schwierig sein, alltägliche Wege zu bewältigen“, ist sich Wallner bewusst.

Genau wissen will die Projektgruppe, wie weit Wohnadresse und Einstiegsstelle zu einem Bus voneinander entfernt sind. Wie weit Busse im Ort frequentiert werden, ist ebenfalls eine interessante Frage. Auch die Erreichbarkeit eines überregionalen Verkehrsmittels wie Bundesbahn oder Zillertalbahn wird hinterfragt. „Wir erwarten uns davon konkrete Aufschlüsse, um entsprechend reagieren zu können“, sagt Reinhard Macht. (zw)