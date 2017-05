Neustift i. St. – Immer wieder haben sich Einheimische in den vergangenen Jahren über eine Ungleichbehandlung beim Tourismusverband Stubai beschwert: Während Touristen und Neustifter die Parkplätze des TVB gratis benützen, wurden Schönberger, Fulpmer, Miederer und Telfer zur Kasse gebeten. Begründet wurde das damit, dass die Gäste über die Kurtaxe ihren Beitrag bereits leisten würden. Die Neustifter hingegen waren befreit, weil die Gemeinde dem TVB die Gründe für die Parkflächen kostenlos zur Verfügung stellt.

Mit der Ungleichbehandlung ist nun aber Schluss. TVB und Planungsverband Stubai haben eine Einigung erzielt: Gegen einen pauschalen Beitrag der Gemeinden parken ab sofort alle Stubaier auf den ausgewiesenen TVB-Parkflächen in Raffein, beim Ruetz Katarakt, in Klaus Äuele und in Neder kostenlos. Zudem haben die Stubaier kostenlosen Zutritt zum WildeWasserWeg sowie zum Natur Aktiv Park Klaus Äuele und nutzen die Langlaufanlage in Klaus Äuele während der Wintersaison gratis.

Vor zwei Jahren noch scheiterte eine Einigung – zu hoch war den Gemeinden die Forderung des TVB, um sich von den Parkgebühren freizukaufen. „Jetzt hat der Tourismusverband aber eine faire Kostenbeteiligung vorgelegt, die wir einstimmig im Planungsverband und im Gemeinderat akzeptiert haben“, erklärt Daniel Stern, Bürgermeister von Mieders, auf Nachfrage der TT. Insgesamt müssen die Gemeinden 6000 Euro pauschal pro Jahr an den TVB zahlen. Die Kosten teilen sich die vier Gemeinden je nach Einwohner. Mieders trifft es beispielsweise mit rund 1300, Fulpmes mit ca. 3500 Euro. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren forderte der TVB von der Gemeinde Fulpmes noch 7000 Euro pro Saison, um von Parkgebühren befreit zu werden.

Eine Jahreskarte für die Parkplätze sowie die Benützung der Infrastruktur können Stubaier ab sofort in den Büros des Tourismusverbandes in Neustift und Fulpmes abholen. (dd, TT)