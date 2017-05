Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Am 11. Juni darf die Innsbrucker Bevölkerung darüber abstimmen, ob die bereits in Bau befindliche Bergstation der neuen Patscherkofelbahn verlegt werden soll. Das hatte der Alpenverein mittels einer Bürgerinitiative gemäß Stadtrecht und mehr als 2000 Unterschriften erzwungen. Das Ziel ist klar: das Schutzhaus des Alpenvereins am Patscherkofel vor einer Beeinträchtigung zu bewahren.

Ungeachtet dessen laufen im Hintergrund neue Verhandlungen zu einer Einigung zwischen Stadtführung und der AV-Sektion Touristenklub Innsbruck. Diese hatte unlängst der Stadt ein Ultimatum gestellt – allenfalls werde eine Unterlassungsklage eingereicht. Am Mittwoch legte Sektionsanwalt und AV-Präsident Andreas Ermacora der Stadtspitze ein „letztes Angebot“. Wie berichtet, umfasst dieses u. a. die Forderung, auf eine Gastronomie in der Bergstation zu verzichten. Auch eine Beteiligung an einer Sanierung des Schutzhauses sowie eine Kompensation der befürchteten Aussicht-Beeinträchtigungen wird verlangt.

BM Christine Oppitz-Plörer verwies als Reaktion auf ausstehende Gespräche, die kommenden Freitag – mit professioneller Mediation – fortgeführt werden sollen. Im Zuge der letzten Treffen hätten sich aber „gewisse Positionen aufgeweicht“. Zudem kündigt Oppitz-Plörer an, dem AV ein Gegenangebot zu legen, das „Grundzüge des Alpenvereins aufnimmt“. Demnach solle der AV alle Gastro-Einrichtungen der Bahn am Berg und im Tal – zu günstigen Konditionen – für 15 Jahre übernehmen. Damit bestünde auch keine Konkurrenzgefahr mehr, heißt es.

Gerüchten zufolge soll der Alpenverein bereits konkrete Vorstellungen für die nötige Adaptierung des Schutzhauses haben. Demzufolge könnte das Haus aufgestockt werden, um so wieder zu einer besseren Aussicht zu kommen.