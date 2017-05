Rom – Im Rahmen seines Rom-Besuchs war Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) gemeinsam mit Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann am Mittwoch auch bei einer Generalaudienz von Papst Franziskus. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump dem Kirchenoberhaupt einen Besuch abgestattet.

Platter überreichte Franziskus dabei einen persönlichen Brief, in dem er auf die dringende Notwendigkeit einer Bischofs-Nominierung für die Diözese Innsbruck hinwies. Während der Bischofsstuhl leer ist, dürfen keine größeren Veränderungen vorgenommen werden. Seit über einem Jahr ist das bischöfliche Amt in Innsbruck nicht besetzt – die Diözese wird von Administrator Jakob Bürgler interimistisch geleitet.

Platter: Franziskus weiß über Situation Bescheid

„Ich danke Jakob Bürgler, dass er diese verantwortungsvolle Aufgabe nun bereits seit 16 Monaten mit großer Sorgfalt erfüllt. Trotzdem ist es nun an der Zeit, das Amt des diözesanen Oberhauptes in Innsbruck endgültig wieder mit Leben zu füllen“, so Platter. „Aus der Antwort des Papstes konnte ich eine bestimmte Betroffenheit feststellen“, berichtete Platter nach dem Gespräch. Franziskus habe geantwortet, dass er über die Situation Bescheid wisse.

Für den Landeshauptmann persönlich war die heutige Generalaudienz ein besonderes Ereignis: „Papst Franziskus wird nicht nur seines Amtes wegen, sondern wird vor allem aufgrund seiner starken Persönlichkeit geschätzt und respektiert. Er gibt den Menschen das Gefühl, sie zu verstehen, ihnen zuzuhören und Probleme auch beim Namen zu nennen. Ich hoffe, dass dies auch im Sinne der Bestellung des Bischofes in Innsbruck so sein möge.“

Gespräche über Migration und Verkehr mit zuständigen Ministern

Für Platter und seinen Südtiroler Amtskollegen Arno Kompatscher standen am Mittwoch auch Gespräche mit dem italienischen Staatssekretär für Migrationsfragen, Domenico Manzione, sowie mit Verkehrsminister Graziano Delrio auf der Agenda. Am Donnerstagvormittag ist auch ein Gespräch mit Außenminister Angelino Alfano geplant.

Mit Manzione wollen Platter und Kompatscher am Mittwochnachmittag die aktuelle Flüchtlingssituation besprechen und ihm einen Überblick der Asylwerbersituation in Österreich liefern. Auch mögliche Auswirkungen der aktuellen Flüchtlingslage auf die Brennergrenze wird ein Gesprächsthema sein, verlautete aus Platters Büro. Unterstützung für Italien in Bezug auf die Flüchtlingsthematik, sowie Schutz der EU Außengrenzen sind weitere Fragen, die die beiden Landeshauptleute mit Manzione diskutieren wollen.

Mit Verkehrsminister Delrio wollen die beiden Landeshauptmänner das Thema der Verkehrsentwicklung auf den Alpenkorridoren und insbesondere am Brenner besprechen. Auch die Frage der Verkehrsverlagerungspolitik, sowie konkrete Handlungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Bahn sind Gesprächsthema.

Platter wird darüber hinaus die Frage der Tiroler EUSALP-Präsidentschaft 2018 ansprechen. Tirol wird am 1. Jänner 2018 den Vorsitz der EUSALP übernehmen, die fünf Alpenstaaten (Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich und Slowenien) und 48 Alpenregionen umfasst.

Mit Verkehrsminister Delrio wollen Platter und Kompatscher unter anderem die Zusammenarbeit in übergeordneten Prozessen wie im Bereich EUSALP, Zürich Prozess, Alpenkonvention und Brenner Korridor-Plattform diskutieren. Auch das Thema der Verkehrsentwicklung auf den Alpenkorridoren und insbesondere am Brenner steht im Mittelpunkt des Gesprächs. (TT.com, APA)