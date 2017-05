Von Wolfgang Otter

Ebbs – Die Biertische waren zusammengestellt, das Wasser für die Weißwürste heiß und das Bier und andere Getränke gekühlt: Aber es war alles andere als ein beschauliches Gartenfest, was auf dem Grundstück des Ebbsers Kurt Mayer gestern stattfand. Es war eine Zusammenkunft von rund 15 Anrainern stellvertretend für alle Bewohner der kleinen Siedlung von Ebbs-Waldeck sowie einiger (auch politischer) Zaungäste mit BM Josef Ritzer und der eigens aus Innsbruck angereisten Landesrätin Christine Baur. Der Stein des Anstoßes der Waldecker liegt nur wenige Meter von Mayers Haus entfernt. Ein derzeit leerstehendes Gebäude, in dem bereits bald bis zu zwanzig 15 bis 25 Jahre junge Asylwerber auf einen Lehrberuf vorbereitet werden und für mehrere Monate in der Siedlung wohnen sollen. Das so genannte Integrationshostel soll ein gemeinsames Vorzeigeprojekt der Tiroler Sozialen Dienste (TSD) und der Wirtschaftskammer werden und sorgt seit Wochen für Aufregung (die TT berichtete).

„Wir haben Angst“, lautete die ganz klare Botschaft an die Landesrätin. Man habe sich, so Mayer, mit den bereits in der Siedlung untergebrachten Asylwerber-Familien (derzeit 14 Personen) arrangiert, aber nun reiche es. „Wir wissen, es gibt zwei Menschen, die das große Unrecht verhindern können: Landesrätin Baur oder Landeshauptmann Günther Platter.“ Die Bedenken gegen die Asylwerber sind mannigfaltig: Von der unterschiedlichen Mentalität bis hin zur Betreuung und der abgelegenen Lage der Siedlung konfrontierten die Anrainer in für die Politik nicht immer schmeichelhaften Worten LR Baur mit ihren Bedenken. Aber es ging ihnen besonders darum, dass junge Männer nach Waldeck kommen. „Wenn es um Familien ginge, würden wir nicht hiersitzen“, meinte eine der Anrainerinnen.

Aber gerade diese jungen Männer sollten rasch in die Arbeitswelt integriert werden, meinte Baur. Daher habe man „dieses Projekt auf die Füße gestellt, um ihnen die Qualifikation für eine Lehre zu verschaffen“, erklärte die Landesrätin und versuchte zu beruhigen: „Es werden auch nicht alle gleichzeitig hier anfangen.“ Wobei diese Asylwerber ganz gewisse Voraussetzungen haben müssen, damit sie überhaupt nach Waldeck kommen. „Wenn ihr die Hoffnung habt, dass ich gekommen bin, um euch zu sagen, dass das Projekt nicht kommt, muss ich euch enttäuschen“, lautete ihre klare Botschaft. Ihre Erfahrungen seien auch durchaus positiv, was die Entwicklung von vorerst schwierigen Standorten angehe, sobald die Anrainer die Asylwerber kennen gelernt haben. „Ich erlebe gerade, dass dort, wo wir Unterkünfte schließen, es sogar heißt: Lasst sie uns.“

Auch für BM Ritzer ist der Standort falsch, aber das „falsch“ oder „richtig“ gelte für jeden anderen Standort in Ebbs. Die Gemeinde habe aber keine Möglichkeit, das Hostel zu verhindern.

Mit 800 Unterschriften unter einer Petition namens „Wald­eck und ganz Tirol gegen die Willkür der TSD“ und ohne Weißwurst fuhr Baur wieder ab. Zuvor gab es aber ein Versprechen von Mayer: „Wir sind nicht rassistisch. Wir werden aber nicht aufhören, uns zu wehren. Und wenn auch nur eine einzige Kleinigkeit passiert, würde es übergreifen und Sie wären dafür verantwortlich“, warnte Kurt Mayer.

Laut LR Baur sei aber am Standort nicht mehr zu rütteln, wie sie der TT im Anschluss an das Treffen mit den Anrainern erklärte. Aber „wir werden die Jugendlichen gut begleiten“, versprach sie. Und überall dort, „wo sie begleitet werden, legt sich die anfängliche Unruhe bald“. Mayer kündigte an, den Widerstand jetzt auf die politische Ebene zu verlagern, „was ich eigentlich nicht wollte“.