Innsbruck – Es ist eines der derzeit am meisten diskutierten Themen in der SPÖ , auch unter den Tiroler Genossen: Mit wem soll die Partei nach den Nationalratswahlen am 15. Oktober zusammenarbeiten, wenn sie von der Bevölkerung den Auftrag dazu an der Wahlurne erhält. Im Kern geht es um das Verhältnis zur Freiheitlichen Partei und einer Abkehr von der Doktrin des ehemaligen Parteivorsitzenden und Bundeskanzlers Franz Vranitzky: keine Koalition mit der FPÖ.

Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik würde eine Mitgliederbefragung auf Bundesebene begrüßen. Im Land selbst kündigt ihr Stellvertreter und Bezirksparteiobmann von Innsbruck-Land, Georg Dornauer, bereits für 15. Juni eine Mitgliederbefragung zu künftigen Koalitionsvarianten an. Ihm geht es um ein Stimmungsbild unter den Genossen. Das Hineinhören in die Basis bezeichnet er als zentrale Aufgabe der SPÖ-Verantwortlichen: „Es ist Zeit, neue Wege zu gehen. Deshalb möchte ich in unserer Bezirkspartei eine breit angelegte Mitgliederbefragung durchführen, um bei diesem wichtigen Thema zu einem klaren Ergebnis zu kommen.“

Der Kriterienkatalog, mit dem die SPÖ die Beziehung zu anderen Parteien klären möchte, soll in den nächsten Wochen präsentiert werden. „Die Kriterien dienen als Entscheidungshilfe. Dabei geht es etwa um ein Bekenntnis zur Europäischen Menschenrechtskonvention, zur Gleichstellung von Mann und Frau, zum sozialen Wohlfahrtsstaat sowie zur Europäischen Union inklusive ihrer notwendigen Weiterentwicklung zur Sozialunion“, erklärt Dornauer. Daneben würden auch tagesaktuelle Fragen thematisiert werden.

Die Befragung soll am 15. Juni starten und sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Die Mitglieder können auch online ihre Befindlichkeiten darlegen. Spätestens im August will Dornauer die Ergebnisse in einem Bezirksparteirat diskutieren. „Unsere Bezirkspartei zählt über 800 Mitglieder, daher kann man durchaus von einem repräsentativen Ergebnis am Ende der Befragung sprechen.“ Jene Parteien, die sich aus Sicht der SPÖ innerhalb des Verfassungsbogen bewegen und inhaltliche Schnittmengen für ein künftiges Koalitionspapier aufweisen, „können und werden unsere Partner auf jeder politischen Ebene sein“, setzt Dornauer auf ein basisdemokratisches Votum.

Dass es Kritik an dieser Vorgangsweise geben könnte, weil es natürlich auch um die Freiheitlichen geht, schließt Georg Dornauer nicht aus. Aber: „Unsere Grundsätze sind klar formuliert, sie sind die Eckpfeiler unserer Gesinnung.“ Auf dieser Basis werde sich die SPÖ in Innsbruck-Land orientieren. (pn)