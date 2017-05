Von Peter Nindler

Innsbruck – Ein Rohbericht des Bundesrechnungshofes (RH) über die Reform der Beamtenpensionen im Land Tirol lässt die Wogen hochgehen. Schließlich weist der RH darauf hin, dass das Land mit seinem eigenen Pensionsmodell dem 2007 im Finanzausgleich vereinbarten Ziel einer finanziell gleichwertigen Umsetzung der Pensionsreform von Bund und Ländern nicht nachkomme. Weil im Tiroler Modell eine einjährige Wartefrist für die Anpassung von Erstpensionen nicht vorgesehen ist, spricht der Rechnungshof von einem Mehraufwand in Höhe von 1,89 Millionen Euro für die Jahre von 2006 bis 2016. Dieser Zeitraum wurde untersucht. Er kritisiert die Mehrkosten aufgrund der landesspezifischen Pensionsanpassungen.

Im Gegensatz zum Bund hat Tirol nämlich auf die Einführung einer Pensionskasse für Beamte verzichtet und greift auf eine „durchrechnungsoptimierte Bemessungsgrundlage“ zurück. Das Pensionseintrittsalter wird seit 2008 – beginnend mit 61 Jahren und 6 Monaten – schrittweise um jeweils ein Monat angehoben, bis im Jahr 2022 Beamte, die nach dem 1. Jänner 1957 geboren sind, das Regelpensionsalter von 65 Jahren erreichen.

Seit 2006 sind bis zum Vorjahr 392 Landesbeamte in Pension gegangen. Für das Land gibt es keinen Zweifel daran, dass in Tirol schon allein bei Gegenüberstellung aller nur ausgabenseitig wirksamen Maßnahmen ab Inkrafttreten 2008 das vom Bund vorgegebene Einsparungsziel deutlich übertroffen wird. Andererseits würden die „durchrechnungsoptimierte Bemessungsgrundlage“ sowie die Mindervalorisierung erst über einen längeren Zeitraum, dafür in der Folge umso effektiver wirksam werden. Zwar gebe es Mehrkosten durch die sofort erfolgte Pensionsanpassung von rund 220.000 Euro, doch allein durch die Nichteinführung einer Pensionskasse habe sich das Land Tirol zusätzliche Ausgaben von 2,5 Millionen Euro gespart, wird argumentiert. Allfällige Mehraufwendungen würden in keinem Verhältnis zu den Minderausgaben der Landesregierung stehen.

Kritik übt die schwarz-grüne Regierung gleichermaßen an der Prüfmethode des Rechnungshofes („grobe Mängel“), denn dieser lasse die Erträge des Tiroler Modells völlig außer Acht. Denn das Land berechnet die jährlichen Mehreinnahmen u. a. durch Pensionsbeiträge sowie Pensionssicherungsbeiträge mit 3,8 Mio. Euro. Gegenüber dem Bundeskonzept würde man sich deshalb rund 120.000 Euro sparen.

Der Konflikt zwischen dem Land Tirol und dem Bundesrechnungshof ist allerdings nicht neu und dauert nun schon seit Jahren. Bereits 2009 hat der RH das Tiroler Modell gerügt. Der Rechnungshof gelangte nämlich zur Ansicht, dass die Tiroler Pensionsreform sowohl im Übergangszeitraum als auch im Endausbau gegenüber dem Bund – selbst unter Berücksichtigung der höheren Pensionssicherungsbeiträge – ein geringeres Einsparungspotenzial aufweise. Bei der Übernahme eines Pensionskontos einschließlich einer Parallelrechnung mit dem geltenden Pensionsrecht wären im Vergleich zur bestehenden Pensionsstruktur für Landesbeamte Einsparungen bei den Ausgaben von rund 36 Millionen Euro innerhalb eines Zeitraums von 2012 bis 2049 erzielbar, hieß es damals. Konter der Landesregierung heute: Würde der Bund die Tiroler Variante anwenden, hätte er von 2006 bis 2016 mehrere hundert Millionen Euro an Einnahmen zusätzlich lukriert.