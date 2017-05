Von Michael Domanig

Polling – Der Versand- und Online-Händler Personalshop (Servus Handels- und Verlags-GmbH), derzeit noch in Mutters ansässig, übersiedelt ins Gewerbegebiet von Polling. Auf rund 28.000 Quadratmetern entstehen ein Betriebs- und Bürogebäude. Mitte 2018 soll der neue Standort in Betrieb gehen, im Endausbau sollen hier bis zu 400 Mitarbeiter tätig sein.

Was für die Pollinger Gemeindeführung ein Grund zur Freude ist – schließlich sind neue Arbeitsplätze und massive Kommunalsteuerzuwächse zu erwarten –, stößt den Bewohnern einer ca. 200 Meter entfernten Siedlung auf Flaurlinger Gemeindegebiet sauer auf. In einem gemeinsamen Leserbrief an die TT kritisierten acht Anrainerfamilien, dass Betreiber, Gemeinde und Behörden die Bebauung „still und leise“ beschlossen und die Bewohner „vor vollendete Tatsachen gestellt“ hätten. Die Dimension des Großprojekts – mit Gebäudehöhen von bis zu 34,5 Metern – sei der Bevölkerung nicht bekannt gewesen. Landschaftsbild und Lebensqualität würden beeinträchtigt, dazu komme die steigende Verkehrsbelastung.

Auch die Pollinger Gemeinderäte seien über die Entwicklung des Projekts nicht ausreichend informiert, ergänzt GR Robert Greil von der Oppositionsliste „Bunt für Polling“. Zwar seien Betriebsansiedlungen „immer zu befürworten“, „aber die Projektgröße, wie sie uns im Frühjahr 2016 vorgestellt wurde, hat nichts mehr mit der jetzigen Dimension zu tun“, so Greil. Das Projekt sei „regelrecht explodiert“. Nur unter der Prämisse der ursprünglichen Dimension – und von 16 bis 20 Lkw-Fahrten täglich – habe seine Liste damals der Widmung zugestimmt.

Für BM Gottlieb Jäger (Allgemeine Bürgerliste) ist „nachvollziehbar“, dass im Zuge einer so großen Erweiterung des Gewerbegebietes Bedenken angebracht werden. Die Kritik der Anrainer gehe aber „zu 80 Prozent ins Leere“. Für „Fehlentwicklungen der Raumordnung“ auf Flaurlinger Gebiet sei ausschließlich die Gemeinde Flaurling verantwortlich. Aber auch den Bewohnern „war sicherlich bewusst, dass sie sich mitten in einem Gewerbegebiet zweier Gemeinden ansiedeln“. Die Gemeinde Polling habe jedenfalls im Zuge der Fortschreibung des Raumordnungskonzeptes „höchste Rücksicht“ auf die Wohnsiedlung in Flaurling-Bahnhof genommen – etwa durch die Auflage, dass sich im Nahebereich „keine lärmerzeugenden Firmen ansiedeln dürfen“.

Von einem „stillschweigenden“ Vorgehen könne keine Rede sein. Das Konzept für die Erweiterung sei schon 2012 erstellt worden, darauf aufbauend habe der Gemeinderat die Widmungen und den Bebauungsplan beschlossen. Alle Beschlüsse seien gesetzgemäß angeschlagen und aufsichtsbehördlich genehmigt worden. „Auch die Nachbargemeinden wurden zu Stellungnahmen eingeladen“, so Jäger. „Über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus“ habe er die Bürgermeister von Inzing bis Pfaffenhofen „von vornherein eingebunden“.

Durch die Firma Personalshop sei für die Flaurlinger Anrainer „null Lärmbelastung“ zu erwarten, „das ist ein reiner Handelsbetrieb, wo lediglich Waren angeliefert und wieder versendet werden“. In erster Linie handle es sich um eine optische Veränderung – wobei das stufenförmige Lagergebäude nur in einem Teilabschnitt über 30 Meter hoch werde, großteils jedoch 24 bzw. 12 Meter. Die Dimension sei auch den Pollinger Gemeinderäten bekannt gewesen: „Vielleicht noch nicht bei der Widmung – aber spätestens beim einstimmig beschlossenen Bebauungsplan.“

Jäger stellt auch klar, dass die bisher schon am Bauplatz getätigten Maßnahmen, etwa die Schüttung, „keiner Genehmigung bedürfen, die Bauanzeige genügt hier“. Dies habe ihm der Bausachverständige der Bezirkshauptmannschaft bestätigt – auch bei den Bodenverdichtungsarbeiten gebe es keine Einwände.

Obwohl laut lärmtechnischem Gutachten bis zu 64 Lkw-Fahrten zwischen 6 und 22 Uhr möglich wären, werde die Firma nur rund 20 brauchen – der Großteil der Lieferungen erfolge über kleinere Fahrzeuge, versichert Jäger, der in Bälde mit einem Baubescheid für die Firma rechnet. Die Geschäftsführung von Personalshop war gestern terminbedingt nicht erreichbar.