Zirl – Unabhängig von der aktuellen Verschärfung durch Lkw, die Abbruchmaterial zweier Tunnelgroßbaustellen über die B177 Seefelder Straße befördern, klagen die Anrainer an der Zirler Nordumfahrung seit Jahren über Lärm- und Luftbelastung. Einer von ihnen ist Christoph Hendl. Trotz der bestehenden Lärmschutzwände sei es immer noch zu laut, sagt der junge Unternehmer, der mit seiner Familie in der Kalvarienbergstraße wohnt. Sein Haus habe er mit Schallschutzfenstern ausgerüstet, „trotzdem hört man gerade bei Nässe jedes Auto“. Im Garten sei es generell so laut, „dass man sich mit den Kindern dort nicht gerne aufhält“. Und bei der Wohnraumlüftung, die er eingebaut habe, um die Fenster nicht öffnen zu müssen, „sind alle paar Wochen die Filter zu wechseln, die sind kohlrabenschwarz“.

„Optimal wäre natürlich ein­e Einhausung“, meint Hendl – auch wenn ihm klar sei, dass diese Lösung aus Kostengründen kaum realistisch ist. Aber auch eine Erhöhung der Lärmschutzwände, ein Tempolimit oder leiseren Asphalt sieht er als Möglichkeiten. „Wir sind froh über jeden Schritt, Hauptsache, es passiert irgendetwas.“

Ein Lärmgutachten des Landes hat, wie berichtet, ergeben, dass es in Randbereichen der bestehenden Lärmschutzwände „zu geringen Abweichungen“ komme, grundsätzlic­h würden die Wände aber die Schutzziele erfüllen. Das Land hat angeboten, bei einer Ertüchtigung des Lärmschutzes die Hälfte der Kosten von ca. 1 Mio. Euro zu übernehmen. Wohl wissend, dass die Marktgemeinde Zirl die übrigen 500.000 Euro derzeit nicht auf der hohen Kante hat.

Fritz Gurgiser, Obmann des Transitforums, verlangt indes die Einführung des „Verursacherprinzips“ bei Lärmschutzkosten: Alle technischen Lärmschutzmaßnahmen an Landes- und Schnellstraßen sowie Autobahnen in Tirol sollten künftig mit den Einnahmen des Bundes aus Road­pricing, Mauten und Vignetten finanziert werden. Diese Forderung hat im Mai auch die AK-Vollversammlung an das Verkehrsministerium gerichtet. Zugleich wurde die Tiroler Landesregierung aufgefordert, den Punkt „Kostenbeteiligung der Wohnsitzgemeinden“ in ihrer Dienstanweisung „Lärmschutz Straße“ ersatzlos zu streichen. (md)