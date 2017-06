Von Angela Dähling

Schwaz – „Wir dürfen das, denn es geht um die Stadtentwicklung.“ Das ist die Meinung von ÖVP, SPÖ und den Grünen in der Stadtgemeinde Schwaz. Die Rede ist von der Umwidmung des ehemaligen AMS-Areals in der Swarovskistraße. Im September des Vorjahres haben die Mandatare beschlossen, das Grundstück von Kerngebiet in Sonderfläche „Dienstleistungs- und Schulungszen­trum“ umzuwidmen. Hintergrund: Die Firma Tyrolit hat Interesse, das Gebäude zur Errichtung eines Dienstleistungs- und Schulungszen­trums zu erwerben. Es gehört aber noch dem Bund bzw. seiner Tochtergesellschaft ARE Austrian Real Estate GmbH. Sie hat Rechtsanwälte damit beauftragt, sich gegen die Umwidmung zu wehren, und reichte während der Auflagefrist zum geänderten Flächenwidmungsplan eine Stellungnahme ein.

Demnach stehe die geplante Umwidmung im Widerspruch zum Tiroler Raumordnungsgesetz (TROG) und stelle einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Grundrecht der Eigentumsfreiheit dar. Der Wunsch der Firma Tyrolit, dort ein Schulungszentrum zu errichten, reiche nicht aus, um einen Bedarf im Sinne des TROG zu begründen. Und eine Umwidmung zugunsten eines privaten Unternehmens käme einer Enteignung gleich. Zumal bei einem notwendigen Ausbietungsverfahren (Versteigerung, bei der sich jeder beteiligen kann) nicht davon ausgegangen werden kann, dass Tyrolit das Grundstück überhaupt erwirbt. Die Rechtsanwälte schreiben weiter, dass kein Grund erkennbar sei, warum sich die Liegenschaft für Schulungen und Dienstleistung besonders eigne. Es gebe kein öffentliches Interesse. Die Umwidmung stelle eine Wertminderung von 725.000 Euro dar, die man einfordern werde. Der Stadt wird mit dem Gang zum Verfassungsgerichtshof gedroht.

Man halte an der Umwidmung fest, um u. a. Wohnbau hier zu verhindern, war indes der Tenor in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Wenn es zu einem Prozess kommt, werden wir ihn führen“, sagt BM Hans Lintner, der dem Bund eine Maximierung des Ertrags zu Lasten der Gemeinde vorwirft. Zudem seien in ähnlichen Fragen diverse Prozesse zugunsten der Gemeinden ausgegangen. Bis auf die vier FPÖ-Mandatare stimmten alle erneut für die Änderung im Flächenwidmungsplan.