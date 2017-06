Die Grünen haben diese Woche Georg Willi zum Bürgermeisterkandidaten für 2018 gekürt. Was halten Sie davon? Sind die Grünen jetzt ein bisschen nach rechts gerückt? Willi gilt nicht gerade als grüner Fundi.

Oppitz-Plörer: Dass er ein Bürgerlicher wäre, das hängt sich Willi sicher gerne um. Er ist ein Fundamentaloppositionspolitiker, der in Innsbruck auch durch Demonstrationen wie damals bei der Abfahrt Mitte bekannt ist. Er hat noch nie eine Regierungsfunktion gehabt. Grün bleibt grün.

Teilen Sie die Einschätzung, dass es auf ein Duell Sie gegen Willi hinauslaufen wird?

Oppitz-Plörer: Das sehe ich schon so und ich nehme das auch sehr ernst.

One-Woman-Show, Stadt der Verbote – Willi hat die ersten Spitzen gegen Sie schon losgelassen.

Oppitz-Plörer: Fahrradverbot, Alkoholverbot, Bettelverbot – das sind Themen, die auch von den Bürgern kommen. Diese Anliegen sollten wir sehr ernst nehmen. Es braucht für das Zusammenleben im öffentlichen Raum ordnungspolitische Maßnahmen. Anders wird es nicht gehen. Hier hat Willi eine rosarote Brille auf.

Apropos ernst nehmen: Am 11. Juni wird über die Verlegung der Patscherkofelbahn-Bergstation abgestimmt. Werden Sie hingehen?

Oppitz-Plörer: Es wäre juristisch durchaus im Rahmen des Möglichen gewesen, diese Initiative damals nicht zuzulassen, weil es keine rechtlich durchsetzbare Alternative für eine Verlegung auf ein anderes Grundstück gibt. Nachdem man aber 2000 Unterschriften gesammelt hat, ist diese Initiative nicht mehr zu stoppen, auch wenn es Vergleichsverhandlungen gibt. Ich werde an dieser Abstimmung weder mit Ja noch Nein teilnehmen. Von denen, die teilnehmen, werden über 90 Prozent für eine Verlegung stimmen – davon gehe ich aus. Ich bin davon überzeugt, dass das Projekt sinnvoll ist. Die Situierung der Bergstation ist keine politische, sondern eine technische Frage.

Heißt das, dass Sie am Kofel wieder alles gleich machen würden?

Oppitz-Plörer: Wir haben die Vereine und den Stadtteil Igls eingebunden. Wir haben alles auf breitester Basis diskutiert und im Gemeinderat beschlossen.

Aus der Bevölkerung kommt eher der Vorwurf des Drüberfahrens.

Oppitz-Plörer: Die Bundespolitik geißelt man, dass nichts entschieden wird – das Drüberfahren ist für mich die andere Seite der Medaille: Ein Regierungspolitiker hat Entscheidungen, die ein Gremium trifft, auch umzusetzen.

Willi hat bereits eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Werden Sie das auch tun?

Oppitz-Plörer: Noch ist nicht einmal klar, wer alles antreten wird. Das ist keine Frage, über die ich heute bereits nachdenke. Es wird ausreichend früh und klar eine Positionierung von mir geben, wie eine neue Koalition ausschauen kann.

Der Schuldenstand der Stadt wird von 13,5 Mio. € (2012) auf rund 200 Mio. € (2018) anwachsen. Welcher Spielraum bleibt da noch zum Gestalten?

Oppitz-Plörer: Mit dem, was jetzt beschlossen ist, wird viel geschaffen. Das wird aber auch abzuwickeln sein – das trifft sicher auch die nächste Amtsperiode. Wohnraum, Straßenbahn, Patscherkofel – das wird alles fertigzustellen sein. Es ist ausreichend zu tun.

Das Land verfolgt eine Politik der Null-Neuverschuldung. Wer macht hier etwas falsch?

Oppitz-Plörer: In der Kommunalpolitik wird Infrastruktur mit den Mitteln der Europäischen Investitionsbank geschaffen. Ich bin froh, dass wir nicht so wie bei der Hypo-Landesbank 300 Millionen Euro nach Italien schicken haben müssen, sondern dass wir hier vor Ort investieren können. Wir hängen aber in vielen Projekten mit anderen Gebietskörperschaften zusammen – Beispiel Regionalbahn, Haus der Musik, Kletterzentrum. Das Land kann seinen Finanzierungsanteil auf 800.000 Bürger aufteilen. Innsbruck mit seinen 150.000 Einwohnern will einen kleineren Finanzierungsanteil tragen.

Auch Olympia 2026 ist ein Gemeinschaftsprojekt. Trügt der Anschein, dass hier derzeit nur das Land das Sagen hat und nicht die Host City Innsbruck?

Oppitz-Plörer: Es gibt immer Verbesserungsbedarf – so auch in der Kommunikation. Bisher war die Zusammenarbeit mit ÖOC, Land und Stadt in der Machbarkeitsstudie sehr produktiv. Jetzt muss man schauen, dass in dieser Schlussphase vor der Präsentation die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Ich bin hier in engster Abstimmung mit dem Landeshauptmann. Der wesentliche Teil der Veranstaltungen wird nicht in Innsbruck stattfinden. Die Bevölkerung muss mit der Studie eine Entscheidungsgrundlage haben, ob unter diesen Voraussetzungen eine Bewerbung und ein Angebot abgegeben werden sollen. Unter der Studie wird aber nicht Ja oder Nein stehen.

Wird es von Ihnen nach der Präsentation eine Empfehlung für die Bevölkerung geben?

Oppitz-Plörer: Nein, ich werde keine Empfehlung abgeben. Ein jeder wird unterschiedliche Zugänge in der Bewertung haben, was solche Spiele bringen können.

Aber wer soll dann für ein Ja zu Olympia werben, wenn nicht die Politik, die das dann letztlich auch will?

Oppitz-Plörer: Die Menschen. Der Wunsch ist schon auch stark aus der Sportcommunity gekommen – Sportvereine und Fachverbände sind zu uns gekommen. Die Einschätzung, was tragbar ist, muss jeder Bürger für sich selbst entscheiden. Sportgroßveranstaltungen sind nicht nur an Einnahmen und Ausgaben festzumachen. Da gibt es auch das Moment der Begeisterung und das ist nicht in reinen Euros zu messen.

Die Liste Fritz ist vehement gegen Olympia.

Oppitz-Plörer: Fritz Dinkhauser war neben Ingo Appelt der einzige Olympionike, der je im Landtag gesessen ist und hat vielleicht seinen Ruhm auch ein bisschen den Olympischen Spielen zu verdanken. Das ist nur Polit-Taktik.

Wie bewerten Sie die Performance von Schwarz-Grün im Land?

Oppitz-Plörer: Gut. Sie vermitteln sehr viel Stabilität und haben Ruhe in so manche Entwicklung gebracht.

Das Lob überrascht, weil Sie ja 2012 mit Vorwärts eine Bewegung unterstützt haben, die angetreten ist, um die ÖVP wegzubringen.

Oppitz-Plörer: Vielleicht war das ein Grund dafür, dass es dann Schwarz-Grün gegeben hat.

Innsbruck wurde als erste Landeshauptstadt von einer Frau regiert – ist die Zeit für eine Landeshauptfrau in Tirol reif und ist eine Zukunft auf Landesebene für Sie denkbar?

Oppitz-Plörer: Es ist immer noch sehr schwer, Frauen für politische Führungsfunktionen zu gewinnen. Die Zeit ist reif für Frauen in allen Funktionen – nicht nur in Tirol. Ein Engagement auf Landesebene ist für mich nicht denkbar, weil ich begeisterte Kommunalpolitikerin bin.

Inwieweit ist das angespannte Verhältnis zwischen Ihnen und der Landes-VP befriedet?

Oppitz-Plörer: Es gibt eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der Landeshauptmann und ich haben uns in vielen Dingen ausgesprochen.

Auch in der „ÖVP neu“ in Wien versteht man nicht immer, wieso es in Tirol zwischen einer VP und einer verwandten Gruppierung keinen Zusammenschluss gibt. Ist so etwas auf Sicht wieder denkbar?

Oppitz-Plörer: Auch bei uns in Tirol versteht man viel nicht, was in Wien passiert. Für Innsbruck ist seit 1994 federführend in der Stadt tätig und das hat der Stadt gut getan. Es hat auch keiner verstanden, dass man eine Koalition mit mehr als zwei Partnern haben kann. Aber eine Viererkoalition tut der Stadt gut. Eine bisschen kräftigere Opposition im Gemeinderat würde ich mir aber schon wünschen.

Glauben Sie eigentlich an eine „ÖVP neu“, auch mit mehr Frauen?

Oppitz-Plörer: Es kann nur besser werden. Vizekanzler Brandstetter gehört nicht der Partei, ebenso wenig die einzige Frau in der Regierung. Die ÖVP täte gut daran, auch Frauen in Positionen zu bringen, die der Partei angehören – das ist kein Nachteil. In der Umgestaltung wird es eine spannende Herausforderung. Die Innsbrucker VP hat ein Vorzugsstimmenmodell angewandt, dessen Umsetzung uns sehr viel Stadtrechtsarbeit gekostet hat. In Innsbruck war es so, dass tendenziell die Frauen dabei rausgeflogen sind. Reißverschluss und Vorzugsstimmenmodell – eigentlich widerspricht sich das. Die ÖVP wird aber Lösungen finden.

Wie sehr sehen Sie den Stillstand auf Bundesebene als Gefahr für Österreich?

Oppitz-Plörer: Wir haben im Staat sicherlich einen Reformbedarf.

Gemeindezusammenlegungen sind nur ein Thema. Das Land hat hierzu eine Hochzeitsprämie ausgelobt.

Christine Oppitz-Plörer: Der Anreiz müsste umgedreht werden. Ähnlich wie bei unserer Partnerstadt Grenoble. Wenn sich dort 40 Gemeinden zusammenfinden, fließen für alle mehr Mittel. Die Frage ist, wie solche Metropolregionen sinnvoll gebildet werden können. Das ist auch meine Kritik an den Planungsverbänden. Wenn das Land diese Beschlüsse nicht gesetzlich umzusetzen hat, dann wird das immer maximal nur eine Abstimmungsgeschichte bleiben.

Ein anderer Aspekt: die Dezentralisierung von bundeshoheitlichen Verwaltungseinheiten.

Oppitz-Plörer: Ja, bitte gerne, und zwar sofort. Das ist längst überfällig.

Was hätten Sie denn gerne in Innsbruck – das Finanzministerium?

Oppitz-Plörer: Das ist ein guter Vorschlag, den würde ich gerne aufgreifen. Wir kämpfen bereits im Städtebund darum, wieso so viel in Wien stattfinden muss.

Wie sehr vermissen Sie einen Bischof in Innsbruck?

Oppitz-Plörer: Es wird höchste Zeit und wir hoffen, dass sich über Pfingsten etwas ergeben wird.

Apropos neue Funktion: halten Sie die Doppelrolle von Ingrid Felipe als Grünen-Bundessprecherin und LHStv. für machbar?

Oppitz-Plörer: Nein, das ist heutzutage kräftemäßig kaum noch schaffbar. Die Belastung von nationalen Spitzenpolitikern ist enorm, aber wenn sie das schaffen sollte – Hut ab.

Wie sehen Sie den Dreikampf Kern, Kurz, Strache?

Oppitz-Plörer: Mir fehlt da schon eine Frau. Ich möchte nicht, dass in Österreich nur von drei Gladiatoren gesprochen wird. Es ist die Frage, ob es überhaupt diesen „starken Mann“ geben muss. Das ist ein sehr sensibles österreichisches Thema. Da fühle ich mich nicht wohl dabei.

Das Gespräch führten Alois Vahrner und Manfred Mitterwachauer