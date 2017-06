Buch - Mit 13 Ja-Stimmen (und zwei ungültigen Stimmen) wurde die gebürtige Außerfernerin Marion Wex am Mittwochabend vom Bucher Gemeinderat zur neuen Bürgermeisterin der rund 2500 Einwohner zählenden Inntalgemeinde gewählt. Der wegen umstrittener Grundstückskäufe zurückgetretene Bürgermeister Otto Mauracher (er ist weiterhin Gemeinderat) war nicht anwesend.

Die Bevölkerung wurde nicht zur Wahl gebeten, weil bis zur Frist am 19. Mai kein Wahlvorschlag für einen Bürgermeisterkandidaten abgegeben wurde. So machte der Gemeinderat am Mittwochabend unter sich aus, wer die Geschicke des Inntalortes die nächsten Jahre leitet. Die vierfache Mutter und Polizistin Marion Wex von der Oppositionsliste „Für Buch“ hatte sich im Vorfeld bereits per Postwurf den Bürgern präsentiert und auch damals gegenüber der TT verlautbaren lassen, dass sie sich um das höchste politische Amt in der Gemeinde bewerbe.

Warum sie den Wahlvorschlag nicht fristgerecht einbrachte? „Das war so mit der Freien Bürgerliste abgesprochen. Ihre Unterstützung wurde mir zugesagt“, sagt sie damals gegenüber der TT. Zur Freien Bürgerliste zählt der zurückgetretene Bürgermeister Otto Mauracher sowie sein Schwager, Vizebürgermeister Walter Wallner. (TT.com)