Kals – Am Samstag, den 10. Juni, trifft sich die Spitze der Tiroler Grünen in Kals. Im Johann-Stüdl-Saal findet dort ab 10 Uhr die Landesversammlung der Partei statt – übrigens zum ersten Mal in Osttirol.

Auf der Tagesordnung steht auch die Tiroler Landesliste der Grünen für die Nationalratswahlen im Herbst. Bei der letzten Wahl konnten die Tiroler Grünen zwei Sitze im Nationalrat erringen. Diesmal ist Berivan Aslan, die schon jetzt im Parlament sitzt, die Nummer eins auf der Liste. Für den Platz zwei haben sich vier Personen beworben. Darunter ist ein Osttiroler: Thomas Haidenberger, von Beruf Volksschullehrer und Energieberater. Der 54-Jährige lebt in Iselsberg-Stronach. „Es ist mir ein Herzensanliegen, für eine nachhaltige Entwicklung auch der peripheren Regionen einzutreten“, spricht sich Haidenberger für eine Stärkung des ländlichen Raumes aus.

Um tatsächlich einen Sitz in Wien zu ergattern, muss Haidenberger erst die interne Grünen-Wahl in Kals gewinnen. Und die Tiroler Grünen müssen im Herbst entsprechend gut abschneiden. (co)