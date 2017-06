Aus der Sicht von Verkehrs- und Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) wirkt das sektorale Lkw-Fahrverbot. Die zweite Etappe trat Anfang Mai in Kraft. 15.528 Lkw hat die Rollende Landstraße (RoLa) zwischen Wörgl und Brennersee bzw. Wörgl und Trento im Mai transportiert, das ist ein Zuwachs von 15 Prozent im Vergleich zu 2016. Gleichzeitig fuhren 2006 Lkw weniger auf den Straßen. Die Auslastung auf der Strecke Wörgl – Brennersee bzw. Trento beträgt 95 Prozent sowie 81 Prozent. Felipe sieht das Land auf dem richtigen Weg, was die Entlastung der Luft betrifft.

Landeshauptmann Günther Platter erhält ein neues Sprachrohr. Sein bisheriger Pressesprecher Christoph Gasser-Mair übernimmt ab Juli die Presseagenden der Österreichischen Bundesbahnen in Westösterreich, der ehemalige Sprecher der jungen Tiroler Volkspartei und Mitarbeiter der Werbeagentur P 8 von Georg Hofherr, Florian Tursky, folgt Gasser-Mair nach.

Die Grünen zieht es nächste Woche nach Kals am Großglockner. Bei ihrer Landesversammlung am 10. Juni werden sie mit der Wahl der Landesliste die Weichen für die Nationalratswahl am 15. Oktober stellen. Gleichzeitig will die grüne Führungsspitze die Funktionäre mit dem Schwerpunkt „Deine Anliegen für Tirol – Unser Auftrag für 2018“ bereits für die Landtagswahl Anfang 2018 mobilisieren.

Verwundert zeigt sich die Liste Fritz über Aussagen von LHStv. Josef Geisler, er habe gemeinsam mit LH Günther Platter (beide ÖVP) eine Initiative für mehr heimische Lebensmittel in Tirols Großküchen und Kantinen gestartet. Die Liste Fritz betont, dass es sich dabei nicht um eine Erfindung der ÖVP handle und verweist auf einen Landtagsantrag aus dem Jahr 2009. Darin forderte sie die Landesregierung auf, darauf hinzuwirken, dass landeseigene und landesnahe Unternehmen verstärkt auf regionale Produkte setzen sollen. (TT)