Schwaz, Kufstein, Osttirol und heute Abend vielleicht auch der Bezirk Kitzbühel: Der ÖVP-Bauernbund schielt nach dem fünften Bezirksobmann in der Volkspartei, schließlich wählen rund 100 Delegierte einen neuen für Kitzbühel. Und dabei geht es wohl auch um eine Weichenstellung für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Reibungslos verläuft es im Heimatbezirk von Bildungslandesrätin Beate Palfrader allerdings nicht, vielmehr wird dort der Begriff „Parteifreund“ derzeit nur noch geflüstert. An den bündischen Kleinkriegen ist bereits Kurzzeitobmann Ernst Huber gescheitert, Bauernbündler und Landtagsabgeordneter Josef Edenhauser und Wirtschaftsbundobmann Peter Seiwald rittern heute um seine Nachfolge. Und wohl auch um die Nummer zwei auf der Bezirksliste für die Landtagswahl. Denn Palfrader gilt als fix in der künftigen Regierung, der Nächstgereihte rückt dann für sie in den Landtag nach.

Zwischen Bauern und Wirtschaft fliegen jedoch seit einem Jahr die Fetzen, Seiwald attackierte sie frontal. Um eine bäuerliche Übermacht im Unterland zu verhindern, rührt der Arbeitnehmerbund AAB unter Palfrader zudem kräftig um. Seiwald soll von den AABlern unterstützt werden. Der spekulierte ursprünglich mit einem anderen Job. Seiwald möchte eigentlich Wirtschaftskammerobmann von Kitzbühel werden. Hätte der amtierende Obmann Klaus Lackner den Weg frei gemacht, wäre Seiwald nicht gegen Edenhauser angetreten, heißt es. So oder so. Der Ausgang ist offen, wegen der wechselseitigen Animositäten dürfte die ÖVP im Bezirk eine Baustelle bleiben. Auch für LR Beate Palfrader.

SPÖ-Parteivorsitzende Elisabeth Blanik brachte am Sonntag einen möglichen Misstrauensantrag gegen Sozialreferentin LR Christine Baur (Grüne) ins Spiel, sollte die Landesregierung nicht rasch Antworten zur Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste liefern. Diese befinden sich wegen sinkender Flüchtlingszahlen in einer angespannten Situation. Mitarbeiter müssen eingespart, Kosten massiv reduziert werden. Das Land arbeitet an einer Umstrukturierung. Noch diese Woche könnten sich die Oppositionsparteien wie bei der Rechnungshofprüfung auf eine gemeinsame Vorgangsweise verständigen. Laut FPÖ-Chef Markus Abwerzger werde man bei den anderen Parteien vorfühlen, ob ein Misstrauensantrag gegen Christine Baur Unterstützung finden würde. (pn)