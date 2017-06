Die Entwicklung bei den (illegalen) Freizeitwohnsitzen sorgt einmal mehr für heftige Debatten. Vor allem, weil sie immer häufiger als Kapitalanlagen genützt werden. Die Grundverkehrsexperten des Landes stellen jetzt sogar die Kapitalverkehrsfreiheit in Frage. Die Wirtschaftskammer schlägt ebenfalls Alarm: „Es kann nicht im Interesse des Landes und damit seiner Bevölkerung liegen, dass stetig Wohnraum in ,kalte Hände‘ kommt oder nur zu ,Kapitalspekulationen‘ verwendet wird“, betont Präsident Jürgen Bodenseer. Er spricht sich für strengere Regeln und scharfe Kontrollen aus. Wenn zu viel Geld durch einen Verkauf oder Teilverkauf winke, dann werde sogar das „Fleisch bei meiner Ehr schwach“. Für Bodenseer kann nur ein strenger Vollzug dem Wildwuchs und dem Ausverkauf der Heimat Einhalt gebieten. „Grober, nachgewiesener Missbrauch soll durchaus auch mit Rückabwicklung oder gar Enteignung geahndet werden“, so der Kammerpräsident.

Die FPÖ wirft der schwarz-grünen Landesregierung indes vor, in der Frage der Freizeit- und Zweitwohnsitze kapituliert zu haben. „Das europarechtlich gestützte Verbot von Beschränkungen des Kapitalverkehrs muss im Interesse der Tiroler Bevölkerung überdacht werden“, empfiehlt Parteichef Markus Abwerzger.

Ein umfangreiches Paket hat gestern die Landesregierung beschlossen und dem Landtag für die letzte Sitzung vor der Sommerpause im Juli zugeleitet. Das Agrargesetz wird angepasst und die Stichtagsregelung neu geregelt. Bis zum Jahr 1998 können die Gemeinden ungerechtfertigte Ausschüttungen von Gemeindeguts-Agrargemeinschaften zurückfordern. „Und bei den Teilwäldern haben wir im landeskulturellen Interesse eine Regelung für eine zeitgemäße Bewirtschaftung verankert“, betont Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (VP).

Reformiert wird gleichzeitig die Finanzierung der Dienstposten in der Landwirtschaftskammer. Das Land Tirol trägt künftig den Personal- und Sachaufwand für jährlich höchstens 93.000 produktive Fachstunden in der Bauern- sowie für jährlich 2000 Stunden in der Landarbeiterkammer. Wie bisher werden dafür 5,8 Mio. Euro aufgewendet.

Abgeschafft wird letztlich die Vergnügungssteuer für Veranstaltungen, dafür können die Gemeinden die Steuer auf Spielautomaten auf bis zu 1400 Euro anheben. Mehr Geld bekommen hingegen die Wahlbeisitzer von 15 auf 30 Euro. (pn)