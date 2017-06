Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Eine Partnerschaft mit Orten im In- und Ausland hat die Marktgemeinde Jenbach bis dato noch nicht. Das soll sich aber nun ändern. Per einstimmigem Gemeinderatsbeschluss wird die Pasubio-Gemeinde Posina in der Region Vicenza mit ihren gut 600 Einwohnern Partnergemeinde. Der Festakt wird am 24. Juni im Festsaal der Marktgemeinde Jenbach erfolgen. „Gegenseitige Besuche gab es schon mehrere. Im Vorjahr waren Kinder aus Posina in Jenbach, 2015 besuchte eine Delegation samt Bürgermeister Andrea Cecchellero den Weihnachtsmarkt. Den Ursprung hat alles in Besuchen der Kaiserjäger bei Gedenk- und Friedensveranstaltungen rund um den früheren Kriegsschauplatz Monte Pasubio“, erzählt BM Dietmar Wallner. Beim Festakt werden auch Vereinsobleute als Zeugen ihre Unterschrift auf die Urkunde setzen können. „Das sind gute Signale“, betonte GR Reinhard Macht (VP) als Obmann des Sozialausschusses.

Wesentlicher Teil der Gemeinderatssitzung war aber auch der Hauptvertrag zum Kauf des Esterhammerhauses. Die Kosten für die Gemeindekasse liegen nun bei 550.000 Euro. Über die Abbruchkosten wollte sich GR Norbert Rainer (FP) informieren. Das sei ein strategischer Kauf. Über die Nutzung des Areals entscheide dann der Gemeinderat, erklärte BM Wallner.