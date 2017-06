Bei der Landesversammlung der Grünen in Kals in Osttirol wird heute Berivan Aslan zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahlen am 15. Oktober gewählt. Bis zuletzt hatte Aslan keinen Gegenkandidaten. Bei den letzten Nationalratswahlen kandidierte Aslan hinter Georg Willi auf Platz 2. Zwei Mandate in Tirol zu schaffen, wäre auch dieses Mal das Ziel, meinte Aslan im Vorfeld. Der Andrang auf Platz 2 ist groß. Es dürfte eine spannende Wahl zwischen Universitätsprofessor und Quereinsteiger Heribert Insam, der Axamer Gemeinderätin Dagmar Grohmann, Josef Weissbacher von der Grünen Generation und Thomas Haidenberger (Bezirkssprecher Osttirol) geben. Warum es die Grünen heute nach Osttirol verschlägt, erklärt Parteichef Hubert Weiler-Auer mit der Bundespräsidentenwahl. „Der Wahlerfolg Van der Bellens hat gezeigt, dass wir Grüne in ländlicheren Gebieten noch viel Potenzial haben. Dazu müssen wir aber auch vor Ort präsent sein und nicht nur in der Inntalfurche.“

Einen neuen Chef bekommt auch der Österreichische Gewerkschaftsbund. Philip Wohlgemuth wird Otto Leist (beide SPÖ) nachfolgen. Nach Schwaz zur Landeskonferenz kommen auch Sozialminister Alois Stöger und ÖGB-Präsident Erich Foglar. (aheu)