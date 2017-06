Von Manfred Mitterwachauer und Eva-Maria Fankhauser

Innsbruck – Es tröpfelte. Und damit war gestern nicht das Wetter gemeint. Wo sich bei Gemeinderats- und Nationalratswahlen Warteschlangen bilden, mussten sich die Beisitzer in den einzelnen Wahlsprengeln fast schon anderwertig die Zeit vertreiben. Von Wählerandrang keine Spur. In vielen Wahllokalen dasselbe Bild: gähnende Leere. Das Ausgeben von Abstimmungskuverts blieb jedenfalls vielerorts eine Beschäftigung von mehr als überschaubarem Aufwand.

Auch dort, wo die Betroffenheit vom Bau der neuen Patscherkofelbahn mitsamt ihrer umstrittenen Bergstation wohl am größten ist, im Innsbrucker Stadtteil Igls, hielt sich das Interesse an der Abstimmung arg in Grenzen. „Um was geht es eigentlich? Wollen die das Schutzhaus weg? Aber die bauen ja schon?“ Fragen, die man vor der Igler Volksschule gestern des Öfteren hörte. Das Rätselraten setzte sich in der Wahlzelle fort. Ein komplizierter Text, dazu die Unsicherheit, ob nun ein angekreuztes „Unterstützung“ ein Ja für die neue Bahn oder doch das Gegenteil bedeutete?

Eines zeigte sich gestern bei einem Lokalaugenschein vor den Wahllokalen in Igls, Neu-Arzl und Innere Stadt deutlich: Zumindest jene, die abgestimmt haben, scheint weniger die geforderte Stationsverlegung als vielmehr der generelle Protest gegen das 58-Millionen-Euro-schwere Gesamtprojekt „Patscherkofel neu“ zu einen. So ist die geplante Einseilumlaufbahn für Erwin Trawöger „zum Sterben verurteilt – a teure Leich“. Grundsätzlich wäre er nicht gegen eine neue Bahn, nur das jetzt sei schon „ein wilder Bau“. Auch Heinz und Angela Schösser wollten mit ihrer Stimmabgabe ihrer Ablehnung gegen das Neubauprojekt Ausdruck geben: „Das ist viel zu teuer.“ Bauen und dann erst abstimmen? Für die beiden eine „demokratische Frechheit“.

Die alten Bahnanlagen sanieren wäre Julia König lieber gewesen: „Man braucht das Rad nicht neu zu erfinden.“ Eine neue Bahn sei zwar nicht schlecht, was fehle, sei aber ein echtes Sommerkonzept mit Downhill und Attraktivitäten wie das Hexenwasser in Söll. Daran, dass sich durch die Abstimmung irgendetwas ändert, glaubt sie nicht: „Das ist ein Prestigeprojekt, das durchgezogen wird.“ Vom „Drüberfahren“ sprechen Barbara und Georg Holzknecht. Und da sei nicht nur die Kofelbahn gemeint. Auch beim Straßenbahnausbau sei das so. Mit ihren Stimmen wollen sie „ein Zeichen gegen die Regierung setzen“.

Doch man findet auch jene, die das geplante Projekt gutheißen. Martha Gruber ist so eine. Sie, die 20 Saisonen am Kofel als Skilehrerin arbeitete, ist gegen die vom Alpenverein geforderte Verlegung: „Ich bin für die neue Bahn, die ist wunderbar und ideal.“

Wie geht es nun aber nach dem gescheiterten Begehren des Alpenvereins weiter? AV-Anwalt Andreas Ermacora betonte gestern das „Miteinander am Berg“: „Ein jahrelanger Gerichtsstreit ist reine Geldvernichtung.“ Vom Tisch sei die angekündige Unterlassungsklage aber auch nicht. „Auf Teufel komm raus“ wolle man nicht klagen, jedoch gebe es „Rechte, die man nicht ignorieren kann“. BM Christine Oppitz-Plörer (FI) kündigte weitere Verhandlungen an. Bereits für nächste Woche sei ein neuer Gesprächstermin angesetzt. Ob der eine Lösung bringt, bleibt abzuwarten.