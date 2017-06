Von Michael Domanig

Thaur – In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Thaurer Gemeinderat – bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen – einen weitreichenden Grundtausch mit einem privaten Eigentümer: Im Austausch gegen eine rund 1500 Quadratmeter große Grundfläche am so genannten „Stieranger“ in Kapons erhält die Gemeinde eine knapp 6000 Quadratmeter umfassende Waldparzelle am „Grabbichl“ im Nordwesten von Thaur. Laut BM Christoph Walser (Einheitsliste) soll dort ein Wohnprojekt für junge Thaurer entstehen.

GR Thomas Rainer (SPÖ) kritisiert das Grundstücksgeschäft scharf: Zum Ersten sei das Tauschverhältnis „denkbar ungünstig“. Schließlich liege der geschätzte Grundpreis der Waldparzelle bei einem bis maximal fünf Euro pro Quadratmeter, der Grund am Stieranger sei hingegen ca. 700 Euro pro Quadratmeter wert. Auch sämtliche Gebühren für den Grundtausch übernehme die Gemeinde. Zudem habe sie sich verpflichtet, die Flächen am Stieranger – wo sich derzeit ein Beachvolleyball- und ein Bolzplatz befinden – zur Gänze als Bauland zu widmen. „Und weil der neue Grundeigentümer die Flächen nicht sofort benötigt, pachtet die Gemeinde sie gleich wieder um 1500 Euro jährlich, damit die Sportanlagen bestehen bleiben können“, kritisiert Rainer.

Zugleich hält er es für „schier unmöglich“, dass am Grabbichl leistbarer bzw. sozialer Wohnbau für Thaurer entstehen könne. Das Grundstück sei laut örtlichem Raumordnungskonzept nicht für Wohnbau vorgesehen, die Zufahrt nicht geregelt – und die Herstellung der Infrastruktur „in diesem steilen und exponierten Gelände sehr kostspielig“, meint Rainer. Zudem trage das Areal den Namen „Grabbichl“ nicht ohne Grund – „vielleicht sind dort Gräber unserer Ur-Thaurer Bevölkerung zu erwarten, wie sie auch bei den angrenzenden Grundstücken aufgetaucht sind“. Auch viele Bürger seien über den Tausch ungehalten, ergänzt Rainer.

Bei BM Walser löst die Kritik nur Kopfschütteln aus: Offenbar habe Rainer „den Vorgang nicht begriffen“. Der Vorteil als Gemeinde sei, „dass wir Grundstücke selber widmen können. Im öffentlichen Interesse wird es uns möglich sein, die Waldparzelle in Bauland umzuwidmen – zumal sie ja direkt an Wohngebiet angrenzt. Damit machen wir aus 1500 Quadratmetern Baugrund 6000. Wenn das ein schlechter Tausch ist, weiß ich auch nicht mehr“, lacht Walser. Und „weil wir so vorteilhaft getauscht haben, können wir den Grund dann wieder günstiger an junge Thaurer vergeben, die sich hier ein Eigenheim schaffen wollen“.

Auch über die Frage der Zufahrt habe man sich „selbstverständlich“ im Vorfeld Gedanken gemacht, meint Walser. „Von der Hinterseite, vom neuen Ladinsweg aus, ist eine Erschließung machbar, dazu müssen wir halt mit den Anrainern reden.“ Und was mögliche Grabfunde betrifft, meint Walser, dass „in ganz Thaur immer wieder Gräber auftauchen, auch in der Vigilgasse. Da sehe ich kein allzu großes Problem – sonst dürfte man in Thaur ja nirgends bauen oder einen Grund kaufen.“