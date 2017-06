Wildschönau – Das Hochtal Wildschönau trauert um seinen Altbürgermeister und Ehrenbürger Walter Lanner, der am Sonntag im Krankenhaus Kufstein mit 77 Jahren seiner schweren Krankheit erlag. Walter Lanner war Ehrenbürger der Gemeinde Wildschönau und viele Jahre auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oberau.

Walter Lanner, Bruder des Nationalratsabgeordneten a. D. und hochrangigen ÖVP-Politikers Sixtus Lanner, zog 1968 in den Wildschönauer Gemeinderat ein und bekleidete ab 1974 das Amt des Vizebürgermeisters. 1977 wurde er zum Bürgermeister gewählt und blieb es bis zum Jahr 1992. In seiner langen Amtszeit wurden große Projekte wie die Fertigstellung der Hauptschule Wildschönau, die Erweiterung des Friedhofareals in Oberau, der Bau des Altenwohnheims Wildschönau sowie viele Kanal- und Straßenprojekte realisiert.

Lanner, der sich auch als Leiter des Postamtes Oberau Verdienste erwarb, war Gründungsmitglied und Obmann des Oberauer Männerchors sowie Mitglied des Kirchenchors und setzte sich im Besonderen für den Brandhilfeverein Wildschönau ein. Dem Kameradschaftsbund des Bezirkes stand er viele Jahre als Schriftführer zur Verfügung. Ein ganz besonderes Anliegen waren Lanner die Feuerwehren des Tales. In seiner Zeit wurden die Ortsfeuerwehren mit vielen technischen Geräten und Fahrzeugen ausgestattet. Von 1973 bis 1988 war er auch Kommandant der FF Oberau. Vor wenigen Wochen nahm er noch an der Feier zur Einweihung des neuen Feuerwehrgebäudes in Oberau teil.

Mit Walter Lanner verliert das Hochtal einen großen Bürger, der als bescheidener und zurückhaltender Mensch galt und für die Bürger immer ein offenes Ohr hatte.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 14. Juni, um 14 Uhr in Oberau statt. (ts)