Von Anita Heubacher

Innsbruck – „Über den Sommer“ will Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) nun endgültig die Verordnung ausformulieren, die Tabuzonen an Fließgewässern ausweist. Den Grünen pressiert’s, schließlich endet diese Legislaturperiode am 25. Februar. Sie hatten dem positiven Bescheid für den Ausbau des Kraftwerkes Sellrain-Silz zugestimmt und dafür die Tabuzonen herausverhandelt. Das war der Deal.

Der bröckelte im Jänner dieses Jahres. Einflussreiche Seilbahner und Touristiker probten den Aufstand, weil auch 100 Bäche im Oberland in die Tabuzone fallen sollten. Angeführt vom Vorstand der Silvretta Bergbahnen in Ischgl, Hannes Parth, gab es Beton für die Landesregierung. Die Touristiker hatten Angst, nicht mehr genügend Wasser für ihre Beschneiungsanlagen aus den Bächen entnehmen zu können. Die ÖVP gab nach, die Grünen mussten mitziehen. Herausgenommen wurden schließlich die Bäche im Oberland.

Nun geht es darum, den Inn zwischen Haiming und Kirchbichl als kraftwerksfreie Zone auszuweisen. Das Vorhaben der Landesregierung hat die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) bereits neun Millionen Euro für Planung und Genehmigungseinreichung gekostet. Das Regionalkraftwerk Mittlerer Inn bei Pettnau ist seitdem ruhend gestellt.

Jetzt macht das Ausformulieren der Verordnung den Obmann des Wirtschaftsbundes, Franz Hörl, nervös. Er sieht den Ausbau des Kraftwerks Sellrain-Silz in ernster Gefahr. „Die Tabustrecken am Inn sind grob fahrlässig. Bis jetzt ist noch kein einziges Großkraftwerk genehmigt.“ Die Landesregierung möge warten, bis die Genehmigung vorliege, und dann erst die Tabuzone am Inn ausweisen, „wenn überhaupt“, meint Hörl. Er hofft wiederum darauf, dass die Legislaturperiode so rasch wie möglich zu Ende geht und die Grünen aus der Regierung fallen. Hörl glaubt, dass sich die Rechtsgrundlage für den Ausbau von Sellrain-Silz durch die Ausweisung der Tabuzonen ändern würde. „Am Ende braucht es neue Gutachten und der Baubeginn wird verzögert“, warnt er. Sein Parteikollege Josef Geisler winkt ab. Eine Gefahr für Sellrain-Silz sieht er nicht. Die Verordnung werde entsprechend ausfallen, verspricht er. „Bei den 100 Bächen im Oberland war die Ausweisung als Tabuzone überschießend. Beim Inn ist das anders.“

Tiwag-Vorstand Erich Ent­strasser will abwarten, bis die Verordnung vorliegt. Er verweist darauf, dass „alle den Kraftwerksausbau wollen und er möglich sein wird“. Das Kraftwerk der IKB sei direkt am Inn geplant gewesen, Sellrain-Silz nicht. „Ich glaube nicht, dass die Landesregierung alle Zuflüsse zum Inn unter Schutz stellen will. Sonst könnte man an keinem Gewässer mehr etwas machen“, sagt Entstrasser.