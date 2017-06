Wien, Innsbruck – In Tirol ist die Zahl der illegal Aufgegriffenen nicht gestiegen, obwohl immer mehr Bootsflüchtlinge in Italien stranden. Die Aufgriffsstatistik bewege sich immer noch im gleichen Rahmen wie in den vergangenen Monaten, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Bis vergangene Woche wurden heuer 3088 illegale Migranten registriert. Davon wurden 367 zurückgeschoben. Im Gegenzug hätten die Behörden in Tirol 888 Personen rückübernommen. Im heurigen Jahr stellten bis dato 538 einen Asylantrag.

Österreichweit ist die Zahl der Asylanträge rückläufig. Inklusive Mai gab es 10.520 Asylanträge, was gegenüber dem Vorjahr mit 22.419 Anträgen ein Rückgang von 53 Prozent ist. „Entwarnung“ könne es aber aufgrund der Situation in Italien keine geben, betonte LH Günther Platter (ÖVP) erneut. Am Mittwoch trifft er Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) in Innsbruck. Dort werde neben dem Sicherheitspaket, wo es um Überwachungsmaßnahmen geht, auch das Grenzmanagement am Brenner ein Thema sein, hieß es gestern aus dem Büro des Landeshauptmannes. Man sei mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) einig, dass das Grenzmanagement auf Knopfdruck hochgefahren werde. 1,1 Millionen Euro wurden am Brenner in das Grenzmanagement investiert. So wie in Kufstein könnte direkt an der Grenze kontrolliert werden. Derzeit wird das im Hinterland gemacht.

Hält der rückläufige Trend bei Asylanträgen an, so sind heuer an die 26.000 Asylanträge österreichweit zu erwarten. 2016 gab es 42.073 Anträge, im Rekordjahr 2015 waren es 90.000 Asylansuchen. 36.030 Personen wurden im Vorjahr zum Verfahren zugelassen, womit die von der Bundesregierung festgelegte Obergrenze von 37.500 knapp nicht erreicht wurde.

Von den 10.520 Asylanträgen 2017 wurden bis zum Stichtag 31. Mai 7344 Flüchtlinge zum Verfahren zugelassen. Dazu kamen 2292 Verfahren, in denen der Asylantrag bereits 2016 gestellt wurde. Insgesamt sind damit 2017 bisher 9636 Personen zum Asylverfahren zugelassen. Der von SPÖ und ÖVP festgelegte Richtwert liegt heuer bei 35.000 Asylverfahren. Die meisten Anträge stellen Syrer, Afghanen und Nigerianer. Die besten Chancen auf Asyl haben nach wie vor Flüchtlinge aus Syrien. (APA, aheu)