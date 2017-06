Von Miriam Hotter

Oberndorf – Die Suche nach einer neuen Führung blieb erfolglos: Bei der Vollversammlung der Lebenshilfe Kitzbühel am Montagabend in St. Johann zeigte niemand Interesse daran, sich in den Vorstand wählen zu lassen. „Das wird sich so schnell auch nicht ändern“, meint dazu Markus Rottenspacher.

Wie berichtet, hat Rottens-pacher kürzlich sein Amt als Obmann der Lebenshilfe Kitzbühel niedergelegt – und mit ihm der gesamte Vorstand mit Georg Scharnagl (Obmannstellvertreter), Bianca Ebner-Brunner, Maria Sieberer und Martina Schedler-Herz.

Wie geht es jetzt weiter? Vereinsmanager Wilfrid Pleger erklärt, dass die nächsten Schritte noch nicht feststehen. „Wir wollen die Sache erst einmal zur Ruhe kommen lassen. Dann werden wir sehen, wie wir weitermachen. Die Entscheidung von Herrn Rottenspacher kam sehr schnell und überraschend.“ Und Pleger weiter: „Die Weiterentwicklung wird von verschiedenen Leuten getragen.“

Was Pleger allerdings sagen kann, ist, dass die Spenden, die dem Verein Lebenshilfe Kitzbühel zugutegekommen sind, auch in der Region bleiben sollen. „Die Ausgabe über die GesmbH oder den Verein ist eine rein buchhaltarische.“

Fest steht auch, dass die Werkstätte in Oberndorf geschlossen werden soll. Das bestätigte gestern Georg Willeit, GF der Lebenshilfe Tirol gemeinnützige GesmbH, gegenüber der TT. „Die Werkstätte in Oberndorf ist die zweitgrößte in Tirol. Bis spätestens 2020 soll sie aufgelassen werden.“

Die Lebenshilfe Tirol plant, die Klienten in „kleineren Strukturen“ zu betreuen. Ein neues Arbeitsangebot in Brixen im Thale steht kurz vor der Eröffnung. Dort entsteht eine Arbeitseinrichtung mit 15 Plätzen. In der ersten Juliwoche wird der Arbeitsbetrieb dort aufgenommen. „Bisher haben sich acht Klienten aus der Werkstätte Oberndorf dazu entschieden, nach Brixen im Thale zu wechseln. Einige wollen sich die Arbeitsstätte erst anschauen und dann entscheiden. Was die Klienten dort arbeiten werden, sei noch nicht klar. „Das wird sich ergeben“, sagt Willeit.

Auch in Sachen Wohnen gibt es Änderungen: In Fieberbrunn werden ab 1. August sieben Wohnungen in drei Häusern des sozialen Wohnbaus für elf Klienten bereitgestellt und bezogen. Sechs Menschen mit Behinderungen aus dem Wohnhaus Oberndorf nehmen dieses neue Angebot in Anspruch und übersiedeln somit in ihre eigene Wohnung. „Dabei stehen Einzelwohnungen, Zweierwohnungen und eine Dreier-WG für Menschen mit Behinderungen bereit, um ihnen auch in Bezug auf ihre Wohnsituation ein möglichst selbstbestimmtes und inklusives Leben außerhalb von Wohnhäusern zu ermöglichen“, erläutert Willeit.