Von Marco Witting

Innsbruck – Lehrergewerkschaft? Da schwingt oft das Image der Blockierer mit. Peter Spanblöchl ist seit gestern der Vorsitzende der Pflichtschullehrergewerkschaft in Tirol, die immerhin 4200 Mitglieder zählt. Als Blockierer sieht er sich nicht. Im Gegenteil. Vielmehr sei die Gewerkschaft die „konstruktive Kraft“ im heiß diskutierten Bildungsbereich. Und das schlechte Image, das sei einerseits von den Medien falsch transportiert und zeige andererseits auch die Bedeutung, die man habe.

Nach über 20 Jahren übergab Walter Meixner jetzt den Vorsitz an den 41-jährigen Spanblöchl. „Ohne Wehmut“, wie Meixner erklärt, er sei zudem bis zu seiner Pensionierung noch weiter mit an Bord. Die kommenden Monate und Jahre, sie werden für die Lehrerschaft ohnehin nicht leicht. Egal, wie sich ein Bildungspaket letztlich darstelle. „Ein Riesenthema sind unterschiedliche Ausbildung und Bezahlung von Lehrern, die dann gemeinsam arbeiten müssen“, sagt der Neo-Vorsitzende. Was in den vergangenen Wochen beim Autonomiepaket passiert sei, nennt er einen „Kuhhandel“. Derartige Reformen würden aber weder den Schülern noch den Lehrern etwas bringen. Dies sei eine „reine Verwaltungsreform“.

Die Themen, die an den Schulen brennen würden, seien ohnehin ganz andere. Die Inklusion, die Integration und die Ströme ins Gymnasium in den Ballungszentren. Hier müsse die Politik ansetzen, sind sich Meixner und Spanblöchl einig. „Es wäre keine Katastrophe, wenn das Bildungspaket nicht käme. Es gibt für die Schulen keinen Cent mehr deshalb“, sagt Spanblöchl, der vor seiner Gewerkschaftstätigkeit als Haupt- und Mittelschullehrer Mathematik, Geschichte und Werken unterrichtet hat.

Der Teufel bei Verhandlungen „steckt oft im Detail“, und genau das sei auch das Problem der Lehrergewerkschaft. „Konstruktive Kritik wird sofort als Blockade gesehen.“ Den Tiroler Lehrer würde Spanblöchl – wenig überraschend – dann auch eine „ausgezeichnete“ Beurteilung ausstellen. „Das Ergebnis der Schule, da wäre die Note anders.“ Was aber nicht an den Noten liege. Eine Problematik wie jene in Innsbruck in Sachen Gymnasium sei beispielsweise „nur politisch zu lösen“. Hier sei der Druck auf die Lehrerschaft in der Volksschule „ein Wahnsinn“. Dem könne man nur mit Aufnamekriterien begegnen. Und das Beispiel Gymnasium, da sind sich beide Gewerkschafter einig, zeige auch, woran es im Bildungsbereich liege. „Es wird überall viel herumgedoktert, dadurch entsteht große Unsicherheit.“ Das Image der Neuen Mittelschule im städtischen Bereich habe nichts mit den Lehrern zu tun.

Die Kritik an der Lehrerschaft störe ihn ohnehin, sagt Spanblöchl. „Das Image der Lehrer ist weit besser, als es in der Öffentlichkeit oft dargestellt wird.“