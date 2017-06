Haiming – Bei der von vielen mit Spannung erwarteten Haiminger Gemeindeversammlung, bei der es u. a. um die umstrittene Erweiterung des Gewerbegebiets ging, bewies Bürgermeister Josef Leitner großes Geschick im Umgang mit kritischen Stimmen. „Selten habe ich eine Versammlung erlebt, bei welcher der Bürgermeister dezidiert betont, was er sagt, das wird gemacht“, bemerkte einer der Besucher.

An dem Abend entwickelte sich nur eine wenig lebhafte Diskussion. Das Interesse der Bevölkerung an den Kernthemen der Gemeinde Haiming scheint gering zu sein. Etwa 100 Besucher fanden den Weg zur Veranstaltung. Jene, denen der teils geschützte Forchet-Wald ein Anliegen ist, traten zurückhaltend auf. Selbst Leitners Argument „Der Großteil der Bevölkerung will, dass wir Entscheidungen treffen“, blieb unwidersprochen. Wie berichtet, beschloss der Gemeinderat im Mai die Widmung von 23.761 m² Gewerbegrund und 7836 m² Lagerfläche im Forchet. Von GR Bernhard Zolitsch war zu erfahren, dass nächste Woche der erweiterte Umweltausschuss tagt. In dem Gremium sollen Vorbereitungen getroffen werden, damit das Land die Gemeinde beim Prozess zur Unterschutzstellung des restlichen Forchet-Waldes unterstützen kann. (ado)