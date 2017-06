An der Spitze der Österreichischen Ärztekammer gibt es einen Wechsel. Der derzeitige Präsident Artur Wechselberger tritt nicht mehr an. Er bleibt aber Chef der Tiroler Ärztekammer. In Wien dürfte auf Wechselberger der Präsident der Wiener Ärztekammer Thomas Szekeres folgen. Diesem gelang es zum zweiten Mal, eine Ärztekammerwahl nicht zu gewinnen und trotzdem zu siegen, weil er eine Koalition schmiedete. Das habe ihn, Wechselberger, dazu veranlasst, seine Kandidatur zurückzuziehen. „Szekeres stammt aus der größten Ärztekammer, ist jünger, Spitalsarzt und hat als Wiener geographische Vorteile“, sagt Wechselberger. Mit seinem Rückzug könne er gut leben, sagt der Tiroler.

Zurückrudern musste gestern die Liste Fritz und eine Unterlassungs- und Widerrufserklärung ausschicken. Es geht dabei um die Machbarkeitsstudie zu Olympia, die die beiden Fritz-Abgeordneten als „getürkt“ und „gekauft“ bezeichnet hatten. Erstellt wird die Studie unter anderem vom Management Center Innsbruck (MCI). Dessen Leiter, Andreas Altmann, kündigte in der TT eine Klage gegen die Liste Fritz wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit an. „Ich bin froh, dass die Liste Fritz einsieht, dass sie im Eifer ihrer politischen Arbeit mit ihren Vorwürfen über das Ziel hinausgeschossen ist“, ließ Altmann in einer Aussendung wissen. Die Angelegenheit sei damit erledigt. Land, Stadt und das Olympische Komitee hatten die Studie in Auftrag gegeben. Nächsten Mittwoch wird sie präsentiert.

Für die Grünen drängt Klubobmann Gebi Mair auf einen baldigen Beschluss der freien Fließstrecke Inn. „Ich denke, die Landesregierung sollte kommende Woche ein klares Signal für die Tabustrecke setzen. Die Koalition steht zur ökologisch hochwertigen freien Fließstrecke am Inn.“ Die ÖVP will sich mit der Verordnung „über den Sommer“ Zeit lassen, wie LHStv. Josef Geisler erklärt hatte. Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl sieht durch die Verordnung eine Gefahr für den Ausbau von Sellrain-Silz. Hörl rät, die Genehmigung für Sellrain-Silz abzuwarten. Das Projekt sei dem Bundesverwaltungsgericht noch nicht ökologisch genug, warnt Gebi Mair. (aheu)