Von Anita Heubacher

Innsbruck – Die beiden Herren verstehen sich: LH Günther Platter, selbst früher Innenminister, und der jetzige Amtsinhaber Wolfgang Sobotka. Die Flüchtlings- und Sicherheitspolitik waren Themen, die gestern in Innsbruck von beiden ÖVP-Politikern besprochen wurden.

Auf die Frage, ob er in einer neuen Regierung Innenminister bleiben wolle, meinte Sobotka: „Ich bin jetzt gewählt und würde mich freuen, wenn wieder ein Auftrag ergeht.“ Schulter an Schulter signalisierte Platter Unterstützung für Sobotkas Pläne. Platter ist bis Ende Juni noch Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz. Er würde sich über einen Innenminister Sobotka nach der Nationalratswahl „freuen“, meinte Platter. Er bezeichnete Sobotka als „Säule in der Bundesregierung“ und als „Säule in der Sicherheitsfrage“. Zudem lobte er die „sehr gute Zusammenarbeit“. Für Platters Partnerin in der Landesregierung, Ingrid Felipe, ist Sobotka dagegen ein „No-Go“ bei einer etwaigen Zusammenarbeit der Grünen mit der ÖVP. Felipe ist die neue Bundesparteichefin der Grünen. Sie leitet die Partei von Innsbruck aus.

Sobotka und Platter verwiesen erneut auf die stark gestiegene Zahl der gestrandeten Flüchtlinge in Italien. Der „Kontrolldruck“ am Brenner sei daher massiv, meinte Platter. Kontrolliert wird nach wie vor nicht direkt an der Grenze, sondern im Hinterland. Nächste Woche wird eine neue Kontrollstelle am Brennersee eröffnet. Dort sollen Züge nach illegalen Einwanderern durchsucht werden. Die Bahnhöfe Innsbruck und Steinach am Brenner würden dadurch entlastet. Eine Million Euro wird das Projekt kosten. Land, ÖBB und Innenministerium würden je ein Drittel der Kosten übernehmen, erklärte Platter.

Ob nun direkt am Brenner, wo ebenfalls um mehr als eine Million Euro ein Grenzmanagement errichtet wurde, oder im Hinterland kontrolliert würde, mache „keinen wesentlichen Unterschied“, meinte Sobotka. Die Schleierfahndung sei sehr effektiv. Allein in der Pfingstwoche sind laut Landespolizeidirektion 122 illegale Einwanderer am Brenner aufgegriffen worden, was den Zahlen des Vorjahres entspricht.

Sobotka setzt indes auf Signale an die Migranten. Das Fremdenrecht soll verschärft werden. Dadurch könnten Menschen, die kein Asyl bekommen, in Beugehaft genommen und dann abgeschoben werden. Sobotka ist auch zuversichtlich, dass er sein Sicherheitspaket, das der Polizei mehr Möglichkeiten zur Überwachung bieten könnte, durchbekommt. Einwände von Juristen, wonach das Sicherheitspaket eine Verletzung der Menschenrechte darstelle, teilt Sobotka nicht. Im Alleingang wolle die ÖVP das Paket nicht durchsetzen.