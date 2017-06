Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Obernberg – Zumindest erstinstanzlich ist das Refugia-Beherbergungsprojekt am Obernberger See verwaltungsrechtlich zur Gänze genehmigt. Jetzt muss noch der Verwaltungsgerichtshof über außerordentliche Revisionen zu Bau- sowie Gewerberecht und allenfalls zur naturschutzrechtlichen Genehmigung entscheiden.

Für die Projektgegner ist die Sache damit aber lange noch nicht vom Tisch. Ausgerechnet der einzige Zufahrtsweg zum projektierten Seehotel wird den Rechtsstreit nämlich auch noch von der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur ordentlichen Gerichtsbarkeit (Justiz) verlagern.

Dort wollen die sechs Grundeigentümer, über deren Boden der landwirtschaftliche Bringungsweg zum See führt, schweres rechtliches Geschütz auffahren. So wurde ihr Rechtsanwalt Johannes Roilo damit beauftragt, wegen der Nutzung des Weges durch die Projektwerber eine Unterlassungsklage einzubringen.

Roilo auf Anfrage zur TT: „Das Ansinnen der Projektwerber, den bescheidgemäß festgesetzten Bringungsweg nun durch eine Straßeninteressengemeinschaft ablösen zu wollen, sorgt nicht nur bei uns für Kopfschütteln. Dem Projektwerber war nachweislich von vornherein bekannt, dass es für dieses Projekt spätestens seit Betriebsauflösung keine Zufahrt mehr gibt. Da fehlt ihm jegliches Schutzinteresse.“

Schon innerhalb der nächsten zwei Wochen wird Roilo die Klage nun am Landesgericht einbringen. Wird ihr stattgegeben, gäbe es keine Zufahrt zum Hotel. Die Grundeigentümer beziehen sich in ihrer Klage auf Grundsätzliches. Roilo: „Dass dieses Refugia-Projekt kein Rechtsnachfolger des 2008 geschlossenen Gasthauses ist, hat schon die Naturschutzbehörde festgestellt. Dass die Gemeinde nun Grundeigentümer für so ein Projekt enteignet, ist ja wohl unvorstellbar. Wo kommen wir denn da hin, wenn für solche Privatprojekte Enteignungen durchgeführt werden?“ Roilo zum heimischen Rechtsverständnis: „Da könnte ja jeder kommen und auf exponierten Flächen ohne Zufahrt in der Hoffnung auf nachträgliche Enteignung der Grundnachbarn ein Hotel planen. So ein Vorgehen ist mit unserem Rechtssystem nicht vereinbar.“ Eine Frage, mit der sich wohl noch mehrere Gerichtsinstanzen auseinandersetzen müssen.