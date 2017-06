Von Denise Daum

Mutters – Nicht nur zwei Fliegen mit einer Klappe möchte der Mutterer Bürgermeister Hansjörg Peer mit seinem aktuellen Projekt schlagen. Die zwei Gebäude im Dorfzen­trum – ein ehemaliges Hotel und jenes Gebäude, in dem die Apotheke untergebraucht ist – sollen abgerissen werden. Der Neubau soll von der Straße abrücken, wodurch der Kreuzungspunkt entschärft wird und ein Dorfplatz geschaffen werden kann. „Das ist für Mutters natürlich etwas Besonderes, so etwas hatten wir ja noch nie“, freut sich Peer, der seit drei Jahren an dem Projekt arbeitet.

Der Neubau heißt nicht umsonst Mehrzweckhaus Altenburg: Denn neben der Apotheke, einem Café und Wohnungen soll dort auch die Musikschule entstehen. Letztere ist aktuell in der Volksschule untergebracht, wo Platzmangel herrscht. „Im Schuljahr 2019/20 brauchen wir in der Volksschule erstmals sieben Klassen – deshalb muss auch die Musikschule raus“, erklärt Peer.

Die neu geschaffenen Wohnungen sollen vor allem für junge Menschen als so genannte Starterwohnungen dienen. Jene Personen, die jetzt noch in den bestehenden Gebäuden wohnen, werden jedenfalls im neuen Mehrzweckhaus Platz finden, verspricht der Bürgermeister.

Die beiden Gebäude stehen im Eigentum der Gemeinde, den Neubau führt die Neue Heimat über einen Baurechtsvertrag aus. Der Zeitplan ist laut Peer schon genau fixiert: In fast genau einem Jahr, am 3. Juli 2018, fahren die Bagger auf – nach dem großen Schützenbataillonsfest in Mutters. Das Mehrzweckgebäude soll spätestens zum Schulbeginn 2019 fertig sein.